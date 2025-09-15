Revello festeggia i 102 anni della signora Iside Schiappacassa

Iside Schiappacassa festeggiata a Revello dal sindaco Paolo Motta con la giunta comunale e la direttrice della residenza per anziani Silvana Sanino

Il 10 settembre la residenza per anziani "San Chiaffredo" (Fondazione Ospedale Civile) di Revello ha celebrato un traguardo davvero speciale: i 102 anni della signora Iside Schiappacassa, da tempo ospite della residenza per anziani del paese della valle Po

La giornata è stata vissuta con grande emozione e partecipazione.

La signora Iside, in piena lucidità e serenità, ha festeggiato insieme ai suoi familiari, agli altri ospiti, il direttivo rappresentato dalla responsabile della struttura Francesca Liporace e dal personale.

Tutti l’hanno circondata con affetto e sorrisi oltre ad omaggiarla con dei mazzi di fiori, dei doni e l'immancabile torta di buon compleanno.

A rendere ancora più significativa la ricorrenza, la presenza della presidente della residenza per anziani, Silvana Sanino, che ha portato i saluti e gli auguri del CdA.

Accanto a lei anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Revello con il sindaco Paolo Motta la vice Antonella Rolle gli assessori Danise Allasia e Katia Disderi e Gianni Moino uniti nel formulare alla signora Iside i più sentiti auguri di buon compleanno, con l’auspicio che possa continuare a vivere giornate serene e colme di affetto.

Un compleanno che non è solo un traguardo anagrafico, ma anche una preziosa occasione per testimoniare la forza dei legami familiari e comunitari, capaci di rendere speciale ogni momento di vita.