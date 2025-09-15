Vicoforte, oltre 500 espositori alla Fiera del Santuario, partecipata e con meno episodi malavitosi

Si conferma un successo la Fiera del Santuario di Vicoforte che, oltre a essere tra le più longeve del Piemonte, è certamente tra le più amate.

La manifestazione, che quest'anno si è svolta da sabato 6 a martedì 9 settembre, ha visto un grande afflusso di visitatori soprattutto nel week end. Sono state molto partecipate anche la novena dei giorni precedenti e la processione di lunedì mattina 8 settembre che ha visto una folta presenza di fedeli snodarsi da Mondovì Piazza verso il Santuario di Vicoforte (LEGGI QUI).

L’area fieristica è stata quella tradizionale, suddivisa in nove zone dove erano collocate bancarelle, varie tipologie di esposizioni, tutte identificate con una numerazione progressiva per consentire, anche tramite i numeri 112 e 118, la rapida individuazione dei luoghi in caso di necessità.

"La gestione delle domande di partecipazione, delle assegnazioni dei posti e dei pagamenti è stata effettuata, salvo i cosiddetti “spuntisti”, nelle settimane precedenti in modo pressoché totalmente informatizzato - spiegano dal Comune -. Il monitoraggio dell’affluenza, delle aree di affollamento e di eventuali criticità è stato effettuato con pattuglie della polizia locale e con i volontari della protezione civile, mentre l’ordine pubblico è stato gestito da pattuglie dei carabinieri e della polizia di stato, con controlli amministrativi effettuati dalla guardia di finanza e quelli igienico-sanitari effettuati dall’ASLCN1. Tutte le trentasette attrazioni del Luna Park sono state oggetto di attenda ed approfondita valutazione preliminare della documentazione e della loro sistemazione".

Sono stati oltre 550 gli operatori economici (ambulanti, espositori di bestiame, automobili, mezzi meccanici e per l’agricoltura, somministratori di alimenti e bevande, spettacoli viaggianti, ecc.) che hanno preso parte alla manifestazione, oltre a quelli su aree private debitamente autorizzate.

In calo, rispetto ad anni precedenti, gli episodi malavitosi: il Comune risultano tre denunce di portafogli trafugati.

40 invece i parcheggi su aree private debitamente autorizzate, oltre a quelli su strade comunali dove sono stati riservati parecchi posteggi per disabili.

Vigilanza e sicurezza sono state affidate a Polizia locale, Vigili del fuoco, addetti ai servizi di vigilanza e controllo, protezione civile, addetti antincendio; mentre per l'ordine pubblico controllo costante è stato assicurato grazie a Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza. Presenti, come sempre, anche i volontari della Croce Rossa con due ambulanze, una vettura di soccorso e squadra itinerante e i veterinari dell’ASLCN1.

Alcune persone non ricordavano dove avevano parcheggiato l’automobile, ma grazie alla polizia locale e ai volontari della protezione civile sono state tutte assistite con esito positivo che ha consentito di poter ritrovare la loro auto.

IL BILANCIO DELL'EDIZIONE 2025

Un successo la presenza del pubblico, che conferma l'affezione per la storica manifestazione.

L’area riservata, per il primo anno, alla promozione di prodotti del territorio non ha avuto il successo di visitatori sperato e per il futuro sarà oggetto di ulteriori valutazioni e di eventuale ricollocazione.

A fronte di un numero ancor elevato di espositori si è registrato una minor area occupata a causa delle ridimensionate esigenze di spazi espositivi; le zone diventate libere sono state occupate da bancarelle.

"Siamo molto soddisfatti dell’andamento di queste festività e dell’elevato ed ordinato flusso di visitatori - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Si è rilevato un minor afflusso nel pomeriggio di martedì, credo soprattutto a causa del tempo incerto e delle previsioni di piovosità e temporali che sono state preannunciate anche dai canali social. Tutto ciò ha anche reso impazienti i commercianti delle bancarelle che volevano lasciare il posteggio, nonostante il piano di sicurezza, approvato nel corso delle riunioni in Prefettura ed in Questura, non consentisse movimenti di automezzi prima delle 19. Grazie all’attenta valutazione delle previsioni dell’ARPA e degli strumenti a disposizione che ci rassicuravano sulla mancanza di eventi atmosferici avversi nel nostro Comune, non abbiamo autorizzato deroghe e coloro che hanno deciso di lasciare l’area fieristica hanno, a loro rischio, creato un po' di confusione. In serata si è poi registrato un deflusso ordinato e senza preoccupazioni che ha consentito nel giorno successivo di provvedere tempestivamente alla pulizia di tutta la vasta area interessata.

La gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico è stata molto positiva e appena avremo a disposizione i dati definitivi potremo anche valutare l’efficacia dell’azione di sensibilizzazione alla raccolta differenziata effettuata tramite personale della Proto Ambiente.

Un sincero ringraziamento va a tutti di dipendenti comunali ed ai collaboratori che hanno lavorato con intensità, anche nei mesi precedenti, per la gestione delle tante fasi ed aspetti di cui è composta l’organizzazione della fiera. E’ doveroso ringraziare in particolare il vice sindaco Roberto Botto, che ha supportato e supervisionato il lavoro dei dipendenti comunali i quali si sono dedicati, senza limitazioni di tempo e di impegno, alla gestione prima, durante e dopo la manifestazione; senza la loro dedizione non avremmo avuto i risultati positivi conseguiti.

Grazie infine a tutte le forze dell’ordine, alla polizia locale (gestita puntualmente dal Comando di Mondovì) con la presenza di agenti provenienti da molti altri Comuni, così come sono stati essenziali i tanti volontari di protezione civile esterni che, con quelli del gruppo comunale vicese, hanno sorvegliato gli accesi e le zone interne dell’area fieristica".