 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 15 settembre 2025, 09:38

A Villa Belvedere Radicati una giornata artistica con “Crea il tuo gioiello”

Domenica 21 settembre laboratori di gioielleria a Saluzzo con Francesca e Mara. Due turni: uno al mattino (9-12) e uno al pomeriggio (15-18), per dare forma alla fantasia

A Villa Belvedere Radicati una giornata artistica con “Crea il tuo gioiello”

Villa Belvedere Radicati, sulla collina di Saluzzo (in via San Bernardino 17), domenica 21 settembre, apre le porte alla creatività con il laboratorio “Crea il tuo gioiello”, guidato da Francesca e Mara, pensato per chi desidera sperimentare manualità, fantasia e leggerezza.

I partecipanti avranno l’opportunità di modellare un fiore e trasformarlo in un anello, una collana o un paio di orecchini, portando a casa un piccolo tesoro unico, fatto con le proprie mani.

Sarà un’occasione per vivere una giornata all’insegna della manualità, della convivialità e dell’arte condivisa.

L’attività è organizzata in due turni, uno al mattino (9-12) e uno al pomeriggio (15-18).

Il costo è di 35 euro, comprensivo di tutto il materiale necessario e della tessera dell'associazione "Arte Terra e Cielo" che gestisce Villa Radicati, valida per l’anno 2025-2026.

Prenotazioni sul sito:  www.villabelvedereradicati.it

oppure scrivere a associazione.arteterracielo@gmail.com e info@villabelvedereradicati.it, o contattare il numero 351-5718472.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium