BEE-NOMI: esplorare l’apicoltura come strumento riabilitativo nel campo della salute mentale

“Bee-nomi”, dall’inglese “bee” (ape) incorporato nel termine “binomi”, è un progetto pilota, sostenuto da Fondazione CRC, ispirato all’unione degli opposti simbolicamente associati alle api: amore e guerra, dolcezza (miele) e amarezza (veleno), individuo e molteplicità (società), rigenerazione e morte. Come osservò Jung, il miele esprime, psicologicamente, “la gioia di vivere e l’impulso vitale che supera tutto ciò che è oscuro e inibitore. Dove regnano gioia e attesa primaverili, lo spirito può abbracciare la natura e la natura, lo spirito”. Muovendo da queste basi psicologiche e filosofiche, il progetto mira a introdurre l’apicoltura in un contesto di residenzialità psichiatrica, la comunità terapeutica “Solaro” di Mondovì (Cuneo), per esplorarne il potenziale riabilitativo e la capacità di sostenere la recovery nel campo della salute mentale.

Il progetto si è sviluppato nella collaborazione tra il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASLCN1 (Comunità Terapeutica Solaro), l’Istituto Alberghiero di Mondovì, l’Istituto di Istruzione Superiore “Virginio-Donadio”- Istituto Tecnico agrario, Agroalimentare e Agroindustria, il Comizio Agrario di Mondovì e i produttori collegati nel campo dell’apicoltura e dell'agricoltura.

“La serata - spiega lo psichiatra Andrea Barbieri del Centro Salute Mentale di Cuneo - fornisce l’occasione per apprezzare il lavoro svolto in Comunità, conoscere il progetto e come i prodotti * consegnati all’istituto scolastico coinvolto possano essere trasformati, rappresentando al contempo un prodotto alimentare di qualità e una testimonianza tangibile di un processo produttivo a cui i partecipanti hanno contribuito in maniera sostanziale, coltivando le materie prime e collaborando con gli studenti ed i professori alla creazione della degustazione che sarà offerta durante la serata”.

MENU’ REHAB

Focaccia patate e rosmarino *

Frollino salato con mousse di formaggio con erba cipollina *

Pizzette pomodoro e origano *

Panino semidolce con frittata aromatizzata da piante aromatiche e mellifere *

Risotto all’ elicriso *

Mousse al miele con coulisse di fragole *

Tartelletta al mais con marmellata alla lavanda *

Appuntamento venerdì 19 settembre alle 17,30, presso la sede dell’Istituto Alberghiero di Mondovì, piazza 4 novembre 6.