Bra: apertura straordinaria del Museo Civico di Palazzo Traversa

In occasione della manifestazione Cheese 2025, anche - e soprattutto - in una prospettiva futura, si svolgerà un'apertura straordinaria del Museo Civico di Palazzo Traversa con visite guidate alla sezione archeologica del percorso espositivo.

Nella giornata di sabato 20 settembre, grazie alla disponibilità del Comune di Bra, sarà possibile partecipare alle visite guidate con ingresso gratuito del Museo, che sarà aperto straordinariamente in orario serale.

I visitatori saranno condotti alla scoperta della sezione archeologica del museo dedicata alla città romana di Pollentia (l'odierna Pollenzo, frazione del Comune di Bra) e alle sue trasformazioni in età tardo-antica e medievale. Inoltre saranno illustrati alcuni reperti inediti provenienti da recenti indagini archeologiche svolte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza nel territorio braidese.

Orario visite guidate: 20:30 - 21:30 - 22:30 (durata della visita ca. 50 minuti) a cura del personale del Museo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

L’evento è organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e dal Comune di Bra.

Ingresso: gratuito

Prenotazione consigliata (entro le ore 16 di sabato 20 settembre) tramite invio di e-mail a traversa@comune.bra.cn.it con indicazione del nominativo e del recapito telefonico di ogni partecipante

Contatti Referenti Ufficio

dott. Simone G. Lerma: 0131 229139 (SABAP - AL) - sabap-al@cultura.gov.it

www.sabap-al.beniculturali.it