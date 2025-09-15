Lo scrittore emiliano Sandro Campani ospite della Mostra Nazionale del Fungo

Torna anche per il 2025 il “Salotto del fungo”. La 64° edizione della Mostra Nazionale del Fungo di Ceva vedrà succedersi, nel cuore della manifestazione, alcuni appuntamenti culturali capaci di unire le eccellenze enogastronomiche con spunti di riflessione e approfondimento.

Alle ore 15 il “Salotto” aprirà il pomeriggio di incontri con la presentazione del libro di Sandro Campani “Alzarsi presto: il libro dei funghi (e di mio fratello)”. Una scelta letteraria quanto mai azzeccata, quella dello scrittore emiliano, per portare gli astanti in un viaggio nelle colline tosco-emiliane. Tra ricordi, sapori e profumi del bosco, le vicende familiari di Campani e dei suoi genitori si intrecciano a una passione smodata per “l’andar per funghi”, vero fil rouge di tutta la narrazione.

Alle ore 16 spazio alla presentazione della stagione del teatro Marenco 2025/2026, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, stagione che tornerà in autunno inoltrato con un cartellone tutto da scoprire.

“È per noi una grande soddisfazione proporre nuovamente alcuni appuntamenti divulgativi. Proprio come l’anno scorso, si terranno la presentazione di un libro legato al tema della Mostra e la presentazione della stagione teatrale, in un format che aveva già avuto un buon riscontro e che intendiamo replicare, sperando che diventi una futura tradizione della kermesse - dichiara l’assessore alle Manifestazioni e Grandi Eventi, Luca Prato -. La Mostra Nazionale del Fungo ha un grande potere attrattivo, porta a Ceva numerosi visitatori e l’offerta deve essere il più variegata possibile. Il Salotto del fungo ci permette di arricchire la proposta del programma e di portare la cultura in un contesto conviviale e informale, dove il pubblico può liberamente fermarsi ad ascoltare”.