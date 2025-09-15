 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 15 settembre 2025, 11:23

Paesana celebra la 27ª edizione di PaesanaInPiazza

Domenica 19 ottobre 2025 la storica rassegna dell'agricoltura, artigianato e zootecnia torna con un grande numero di capi di bestiame

Bovini, immagine di repertorio

Bovini, immagine di repertorio

La Rassegna dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e della Zootecnia: PaesanaInPiazza raggiunge la sua ventisettesima edizione, e torna alle origini con un grande numero di capi bestiame e tante attività per tutti da scoprire.

Domenica 19 ottobre il Comune di Paesana ospiterà quello che è considerato l’evento più sentito dai paesanesi e non solo. L’annuale rassegna è molto più di un’esposizione. È nata ormai 27 anni fa con l’intento di riconoscere il fondamentale sforzo di allevatori ed agricoltori. Il loro contributo fornisce materie prime prelibate e sane, e contribuisce alla pulizia dei nostri prati e boschi. Inoltre, lo spirito dell’appuntamento è sempre stato quello di rappresentare Paesana in ogni suo lato, invitando la popolazione, le associazioni e le attività commerciali a mettersi in mostra per una giornata di festeggiamenti che conclude la bella stagione.

Nelle prime edizione, si trattava di poche bancarelle posizionate sotto il capannone, e negli anni si è evoluta e complicata fino ad abbracciare tutte le vie centrali del paese.

Dopo alcuni anni funestati da un’epidemia per i capi di bestiame piemontesi, nella sua edizione 2025 PaesanaInPiazza tornerà con un gran numero di bovini, ovini ed equini che troveranno spazio come di consueto nel lungo Po.

A testimoniare la rilevanza e la storicità di questo appuntamento è la partecipazione al momento inaugurale di presidenti di Regione, presidenti di Provincia e altre istituzioni territoriali, e poi svariati senatori.

Il programma anche per l’edizione 2025 rimane invariato:

● ORE 9.00 apertura della mostra mercato del bestiame, dei  mezzi agricoli e fiera-mercato del commercio locale e vari stand espositivi per tutte le vie del paese

● ore 10.00 INAUGURAZIONE e TAGLIO DEL NASTRO presso area allevatori Lungo Po

● ore 12.30 DISTRIBUZIONE POLENTA e SPEZZATINO a cura del Gruppo Alpini di Paesana nel lungo Po

● ore 16.00 in sala Polivalente PREMIAZIONE del CONCORSO “Paesana in Piazza” in collaborazione con le scuole di Paesana

Un momento di PaesanaInPiazza nelle precedenti edizioni

Un momento di PaesanaInPiazza nelle precedenti edizioni

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium