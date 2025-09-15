Paesana celebra la 27ª edizione di PaesanaInPiazza

La Rassegna dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e della Zootecnia: PaesanaInPiazza raggiunge la sua ventisettesima edizione, e torna alle origini con un grande numero di capi bestiame e tante attività per tutti da scoprire.

Domenica 19 ottobre il Comune di Paesana ospiterà quello che è considerato l’evento più sentito dai paesanesi e non solo. L’annuale rassegna è molto più di un’esposizione. È nata ormai 27 anni fa con l’intento di riconoscere il fondamentale sforzo di allevatori ed agricoltori. Il loro contributo fornisce materie prime prelibate e sane, e contribuisce alla pulizia dei nostri prati e boschi. Inoltre, lo spirito dell’appuntamento è sempre stato quello di rappresentare Paesana in ogni suo lato, invitando la popolazione, le associazioni e le attività commerciali a mettersi in mostra per una giornata di festeggiamenti che conclude la bella stagione.

Nelle prime edizione, si trattava di poche bancarelle posizionate sotto il capannone, e negli anni si è evoluta e complicata fino ad abbracciare tutte le vie centrali del paese.

Dopo alcuni anni funestati da un’epidemia per i capi di bestiame piemontesi, nella sua edizione 2025 PaesanaInPiazza tornerà con un gran numero di bovini, ovini ed equini che troveranno spazio come di consueto nel lungo Po.

A testimoniare la rilevanza e la storicità di questo appuntamento è la partecipazione al momento inaugurale di presidenti di Regione, presidenti di Provincia e altre istituzioni territoriali, e poi svariati senatori.

Il programma anche per l’edizione 2025 rimane invariato:

● ORE 9.00 apertura della mostra mercato del bestiame, dei mezzi agricoli e fiera-mercato del commercio locale e vari stand espositivi per tutte le vie del paese

● ore 10.00 INAUGURAZIONE e TAGLIO DEL NASTRO presso area allevatori Lungo Po

● ore 12.30 DISTRIBUZIONE POLENTA e SPEZZATINO a cura del Gruppo Alpini di Paesana nel lungo Po

● ore 16.00 in sala Polivalente PREMIAZIONE del CONCORSO “Paesana in Piazza” in collaborazione con le scuole di Paesana