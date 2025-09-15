 / Eventi

Eventi | 15 settembre 2025

"Sport in piazza" arriva a Chiusa di Pesio

Sabato 20 settembre un grande evento per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dello sport

Nelle foto momenti salienti dell'evento &quot;Sport in piazza&quot; a Chiusa di Pesio in una delle edizioni passate

Sabato 20 settembre, dalle 14:30 alle 18, l’Associazione Famiglie a Colori, in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio, l’Associazione culturale Equazione e con il sostegno della BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi, organizza “Sport in piazza”, un grande evento pensato per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dello sport.

L’iniziativa si terrà presso l’area sportiva di via Circonvallazione Vigne e offrirà un ricco programma di stand, mini-partite e lezioni aperte per scoprire e provare decine di discipline sportive, guidati da istruttori e associazioni locali.

“Sport in piazza” sarà un’occasione speciale per sottolineare il valore educativo e sociale dell’attività fisica, non solo come strumento di benessere e promozione della salute, ma anche come veicolo di inclusione, crescita personale e divertimento condiviso.

Per partecipare sarà possibile iscriversi direttamente allo stand di Famiglie a Colori: con una quota simbolica di 2 euro si riceverà la tessera giornaliera, che permetterà di provare tutte le attività sportive disponibili.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’associazione Equazione, a tutti i partecipanti sarà offerta una merenda e un piccolo omaggio. Si raccomanda di portare con sé una borraccia da casa, per vivere l’evento in modo sostenibile.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

