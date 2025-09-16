A Racconigi un garante a supporto delle persone con disabilità

É disponibile a Racconigi il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità, una figura che ha l’obiettivo di dare supporto, indicazioni e consigli a tutte le persone con disabilità presenti sul territorio e alle loro famiglie, riguardo diverse tematiche (barriere architettoniche, accessibilità, inclusione).

Il garante, che ha inoltre il compito di coordinare le attività tra le varie associazioni che si occupano di disabilità, può essere contattato all’indirizzo email garantedisabili@comune.racconigi.cn.it: a seconda del problema si valuterà la necessità di un appuntamento di persona.

Attivo da aprile 2025, il nuovo servizio nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, mettendo al centro il benessere di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione.

Il Garante sarà un interlocutore attento e disponibile per chiunque desideri segnalare situazioni di rischio, ostacoli o problemi, contribuendo così a rendere la città più giusta e rispettosa delle esigenze di tutti.

"A Racconigi ho trovato una comunità accogliente e pronta a mettersi in gioco sulla tematica della disabilità. Sono molto soddisfatto dei progressi fatti finora, in particolare nel dialogo con l’ufficio tecnico per affrontare il tema delle barriere architettoniche. Sebbene ci sia ancora del lavoro da fare, siamo sulla strada giusta -commenta il Garante delle Persone con Disabilità, Michele Falletti- Ottima è stata anche la collaborazione con le associazioni locali che si occupano di disabilità, con le quali abbiamo avuto l’opportunità di partecipare ad eventi importanti come la Straracconigi e Sport in Piazza“.