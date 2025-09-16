Geometri di Cuneo: confermato il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2029

Settimana elettorale per il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, che dall’8 al 12 settembre 2025 ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo. Il voto ha premiato la continuità, riconfermando in blocco il gruppo uscente: Carlo Cane alla presidenza, Domenico Bonetto vicepresidente, Massimiliano Dutto segretario e Silvia Tardivo tesoriere. Accanto a loro, i consiglieri Gianfranco Ambrogio, Laura Bruno, Paolo Giorgis e Roberto Rey. L’unica novità è l’ingresso di Diego Bottasso di Chiusa Pesio, che subentra a Guido Molineris, figura storica della categoria che, dopo 35 anni di servizio, ha scelto di non ricandidarsi ricevendo un lungo applauso di ringraziamento.

Già nel luglio 2025 il presidente geometra Carlo Cane era stato rinnovato alla guida del Comitato Regionale dei Collegi Geometri e dei Geometri Laureati del Piemonte, pertanto nei prossimi due anni rivestirà una duplice carica di coordinamento.

Il nuovo quadriennio si apre con obiettivi chiari. Centrale sarà la collaborazione con gli enti e le istituzioni per la cosiddetta “manutenzione straordinaria delle normative edilizie regionali e nazionali”, in un contesto normativo in continua evoluzione. Proseguirà inoltre l’attività di assistenza tecnica al territorio, al fianco delle amministrazioni e dei cittadini. Grande attenzione sarà rivolta alla formazione continua dei professionisti, con corsi e seminari mirati ad aggiornare le competenze.

In quest’ottica, il Collegio intende rafforzare la collaborazione con le altre professioni, al fine di favorire una positiva sinergia interdisciplinare.

Un ruolo di primo piano è riservato anche alla scuola e al corso universitario triennale abilitante per geometri denominato TeDCAT ( https://tedcat.unipv.it/sito/ ), un percorso che rappresenta il futuro della professione e che il Collegio in collaborazione con il Comitato Geometri Regionale punta a consolidare e diffondere ulteriormente in Piemonte.

Con queste linee guida, i geometri cuneesi confermano il loro impegno a favore della categoria e servizio della collettività.