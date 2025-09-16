La Residenza Mario Francone di Bra compie 25 anni

Mercoledì 24, venerdì 26 e sabato 27 settembre la Residenza per anziani Mario Francone di Bra celebra i 25 anni dalla sua apertura con un programma fitto di eventi ed attività, sia per Ospiti e parenti che per la cittadinanza.

Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre, a partire dalle 15.30, la Struttura aprirà le sue porte al pubblico con una speciale mostra fotografica per ripercorrere i momenti più importanti dei suoi 25 anni di storia, dal 2000 a oggi. In esposizione anche alcuni dei lavori realizzati a mano dagli Ospiti in occasione dei laboratori e delle attività ricreative svolte in Struttura. I partecipanti potranno inoltre godersi una speciale merenda, accompagnata dall’intrattenimento musicale del dj Luca Procopio. Per i bambini e le bambine, in programma un’attività di Truccabimbi insieme alla Croce Rossa di Bra. A conclusione della giornata, sarà offerto un apericena a buffet.

Venerdì 26 settembre, dalle ore 10.00, la Residenza sarà presente al mercato di Bra con uno stand in cui sarà possibile effettuare gratuitamente la rilevazione dei parametri vitali. In serata, la cittadinanza potrà assistere anche a uno spettacolo teatrale: alle ore 21.00, presso il Teatro Arpino di Bra, andrà in scena la commedia brillante in due atti “Trové na fomna, en bijet per el paradis” di Oreste De Santis, interpretata dalla Compagnia El Fornel e diretta da Germano Giachino. Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti.

I festeggiamenti continueranno sabato 27 settembre in Struttura, con altri eventi musicali e di intrattenimento riservati a Ospiti, parenti e operatori.



