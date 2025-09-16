I numeri di “Sport in piazza 2025” a Fossano: più di 200 bambini alle ricche premiazioni domenicali [FOTO]

Autentico successo di pubblico a Fossano, domenica 14 settembre, non solo per il “Motofestival”, ma anche per l’evento scelto in abbinamento: “Sport in piazza”.

Dopo la presentazione ufficiale in mattinata in piazza Diaz, con tra gli ospiti anche il presidente della Fondazione CRF (Cassa di Risparmio di Fossano) Giancarlo Fruttero, nel pomeriggio si è proceduto nel parco cittadino alle premiazioni degli oltre 200 bambini partecipanti (da regolamento tra i 6 e i 14 anni, poi anche altri “over”).

A beneficiarne, tutti coloro che hanno completato gli sport in prova e hanno potuto partecipare all’estrazione di premi messi a disposizione dalle associazioni sportive. In palio come primi premi - tre bici, offerte da Comune e Fondazione CRF.

Le società e le associazioni sportive aderenti alla giornata sono state ben 34: Circolo Scacchistico Torri d’Acaja Fossano, SSD GPADEL Fossano,Studio Yoga Shakti e Vitadayoghina, Vispo SSDaRL,ASD Fossano Volley,Scuola Shiatsu, ASD Volley Libellula, Ginnastica Artistica Libertas Fossano,Scuola di danza Fossano Genny Cascio,Palestre UFC di Bertola Davide,Palestra Fossano SportPoint, Arcieri Fossano Porta Sarmatoria, Scuola ballo Danze Milord, ASD Ashi Gara Yama Dojo, ASD Judo Fossano, ASD Itar Futsal Fossano, Fossano Rugby,ASD Atletica ‘75 Fossano,Scuola Ballo Estudio de Danzas, ASD Acaja Basketball School, ASD Bowling Strike Cervere, A.D. PGS Auxilium Fossano Tennistavolo, Animazione Motoria Sorriso, Comitato StraFossan, ASD Murazzo 1996, ASD BC Fossano Baseball, ASD Salice, Scuola Happy Dance For You, ASD Fossano Calcio, Sporting Club Fossano, CADP Jiu-Jiutsu Fossano, Sbandieratori Fossano, Scuola Ballo Futura Danze 93 Fossano, Autonomi & Dancer For Fun.

Tra le associazioni extrasportive, invece, la S.O.M.S. Fossano, A.L.I.Ce, Cicerone, Amici del Cuore, Volontari dell’Arte, Associazione Diabetici, S.V.A.F. Fossano, Auser Fossano, Laudato Si, Senza Margini,AVIS, ADMO,AIDO e Caracol, l’ Associazione Scout Evangelici Italiani, AESI. E ancora, per concludere, l’Esercito Italiano, La Fedeltà e la Croce Bianca Fossano.