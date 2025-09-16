Cisl lancia "SOS Gaza": al via la raccolta fondi nazionale per gli aiuti umanitari

È iniziata alcuni giorni fa, su tutto il territorio nazionale, la sottoscrizione promossa dalla CISL per sostenere, attraverso la Croce Rossa Italiana, gli interventi umanitari a favore della popolazione civile di Gaza (donne, uomini e bambini) travolta da una crisi senza precedenti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, alla quale sarà destinato l’intero ricavato.

Chiunque desideri contribuire può farlo attraverso un versamento sul seguente conto:

IBAN: IT73I0103003201000002918273

Intestato a: CISL – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza

Causale: Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza

Anche la Cisl Cuneo sostiene la raccolta fondi. Il segretario generale Cisl Cuneo Enrico Solavagione: “è una raccolta fondi a carattere nazionale, come Ust Cisl Cuneo abbiamo aderito convintamente all’iniziativa. La raccolta fondi nasce dalla volontà di tradurre in azione concreta il nostro appello alla pace e alla giustizia. La popolazione civile di Gaza non è responsabile del sanguinoso attentato del 7 ottobre da parte di Hamas. Riteniamo fondamentale ridare prospettiva al progetto di due popoli due stati. La controffensiva del Governo Netanyahu sta mietendo migliaia di vittime innocenti tra cui tantissimi bambini, tuttavia attenzione a non confondere il Governo israeliano con la popolazione israeliana altrettanto vittima di scelte politiche sbagliate. Nel ribadire con forza che la pace è un dovere da costruire con atti concreti abbiamo avviato questa raccolta fondi per portare sostegno immediato, tangibile e concreto ala popolazione palestinese. L’intero ricavato sarà destinato alla Croce Rossa Italiana la quale tramite corridoi umanitari sicuri garantirà l’arrivo di cibo, vestiario, medicine tutto quello di cui oggi la popolazione civile di Gaza ha urgente bisogno”.