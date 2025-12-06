Sport e solidarietà: successo a Cuneo per la quarta edizione di Parete di Genere

Sabato 22 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il centro sportivo-culturale NUoVO di Cuneo ha ospitato la quarta edizione di Parete di Genere, incontro misto di padel a valenza nazionale promosso dalla Direzione nazionale AICS.

La giornata si è aperta alle 10 con un flash mob simultaneo in più di quaranta città italiane: un modo per sottolineare la forza della rete e la necessità di agire insieme contro ogni forma di violenza. Accanto al padel, novità di quest’anno è stata l’introduzione del torneo di beach volley, che ha ampliato ulteriormente la partecipazione.

Il ricavato sarà destinato a tre realtà impegnate sul territorio nel sostegno alle donne: Mai più Sole, Telefono Donna e la Cooperativa Fiordaliso. Entrambe le associazioni erano presenti all’evento, insieme all’assessora alle Pari Opportunità e Antidiscriminazioni Cristina Clerio, intervenuta nella mattinata.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle volontarie di Mai più Sole: “Antonella e Laura mi hanno supportato per l’intera giornata nella gestione degli atleti”, sottolineano gli organizzatori.

La premiazione dei vincitori è stata affidata alla consigliera comunale Monica Pellegrino, che si è congratulata con i partecipanti per l’impegno dimostrato.

Il coordinatore provinciale AICS, Giovanni Dragano, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della manifestazione: “È stata un’edizione molto partecipata, con un’ottima risposta da parte delle squadre e una raccolta fondi significativa. Un segnale importante in una giornata dal forte valore sociale".