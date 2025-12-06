Festa di Natale della Terza Età: una giornata di comunità e tradizione per gli anziani albesi

L’Amministrazione comunale di Alba, attraverso l’Assessorato alle Politiche Familiari e Sociali guidato dall’assessora Donatella Croce, rinnova l’appuntamento con la Festa di Natale della Terza Età, momento ormai tradizionale dedicato agli anziani iscritti ai Centri di Incontro comunali.

La giornata si svolgerà sabato 13 dicembre e inizierà alle ore 11, con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Margherita. A seguire, alle 12.30, il salone del Centro Incontri Anziani di via Rio Misureto ospiterà il pranzo natalizio, occasione di convivialità e scambio di auguri in vista delle festività.

Nel pomeriggio, alle 14.30, sono previsti gli auguri del sindaco Alberto Gatto e dell’Amministrazione comunale, prima dell’avvio della festa con musica e ballo, per un momento pensato per stare insieme e riscoprire il calore della comunità.

Per il pranzo è richiesta la prenotazione entro mercoledì 10 dicembre presso l’Ufficio Anziani dei Servizi Sociali di Alba, in via G. Govone 11 – tel. 0173 292272.