A Novello un premio a chi ha fatto crescere la comunità

Nella sala consiliare di Novello sono state consegnate le targhette di riconoscimento a due persone che negli anni si sono distinte per dedizione e spirito di servizio verso il paese.

Il dottor Pietro Brunetti è stato premiato per la disponibilità e la generosità dimostrate nell’organizzazione di eventi dedicati ai bambini, mentre Mustapha Amane Ellah ha ricevuto il riconoscimento per aver contribuito alla nascita della Scuola Calcio Novello e per il lavoro svolto come allenatore, accompagnando con passione tanti ragazzi e ragazze nella loro crescita sportiva.

“Con questi riconoscimenti ringraziamo chi ha scelto di mettersi al servizio della comunità, offrendo tempo ed energie ai più piccoli e contribuendo a rafforzare i legami del nostro borgo”, ha dichiarato il sindaco Marco Pallaro. Il primo cittadino ha aggiunto: “Il premio a Brunetti e Amane Ellah è un gesto simbolico, che rappresenta la gratitudine dell’intera comunità e il valore di tutte le persone che, ogni giorno, con piccole azioni, rendono più viva e unita Novello”.