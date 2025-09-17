Approvata la nuova Legge Montagna: Guide Alpine riconosciute come punto di riferimento

Di fronte alla drammatica situazione umanitaria che sta colpendo la popolazione di Gaza, l’associazione Insieme si può ha deciso di promuovere un’iniziativa concreta di solidarietà: una raccolta fondi a sostegno di Emergency, che da agosto 2024 è presente nella Striscia con una propria clinica di salute primaria nell’area di al-Qarara.

La clinica, costruita e gestita da Emergency, offre primo soccorso, stabilizzazione di emergenze medico-chirurgiche, trasferimenti verso strutture ospedaliere, assistenza di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali di salute riproduttiva e follow up infermieristico post-operatorio.

La struttura dispone di un pronto soccorso con sala di osservazione, quattro ambulatori medici, un ambulatorio ginecologico, una sala per le vaccinazioni, un dispensario per le medicine, oltre a spazi dedicati all’accoglienza e alla logistica. Ogni giorno vengono visitate in media 241 persone, con punte che hanno superato le 300 visite quotidiane. Dall’apertura sono state effettuate oltre 16.500 visite, di cui circa 5.500 dedicate ai minori.

Con questa raccolta fondi vogliamo offrire un aiuto concreto per sostenere il lavoro di Emergency e garantire cure mediche e assistenza a chi vive in condizioni di estrema emergenza.

Modalità di donazione:

Satispay: tramite il QR code allegato

Bonifico bancario: Associazione Insieme si può

IBAN: IT65R0538746770000038010744

In contanti: presso il banchetto che sarà allestito sabato 27 settembre

La tua donazione oggi è l’unico modo per continuare ad aiutare la popolazione di Gaza e le vittime di altre guerre. Grazie per scegliere di proteggere la vita.