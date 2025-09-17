Il campione italiano della pesca alla mosca Domenico Taricco in Consiglio Regionale

“Protagonista di un successo che rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il nostro Piemonte”. Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Lascaris il pescasportivo Domenico Taricco, medaglia d’oro ai Campionati nazionali individuali Over 50 Master nella pesca alla mosca in torrente 2025.

Accompagnato dal presidente regionale della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipas) Giacomo Pellegrino, il neocampione ha rievocato le origini, fin dalla prima gioventù, della propria passione per la pesca e i principali successi, come il titolo – nel 2018 – di vicecampione del mondo a squadre, e ricordato che la pesca alla mosca è del tutto incruenta.

Graglia, nel consegnare una pergamena al campione in segno di riconoscimento, ha ribadito quanto sia importante che le istituzioni sostengano tutti gli sport “minori”, veicolo di valori autentici e inclusivi.