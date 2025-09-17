Saluzzo, Andrea Dematteis presenta il suo terzo romanzo storico "La Valle tradita"

Sabato 20 settembre, alle ore 17 presso lo spazio civico Tastè, sotto il porticato dell’antico palazzo comunale di Saluzzo in salita al Castello, si presenta il libro "La Valle Tradita - 1744 La guerra dei potenti si abbatte sui monti dell’antico Delfinato", scritto da Andrea Dematteis.

Con l'autore dialogherà l’avvocato Marco Dastrù.

E’ il terzo romanzo storico realizzato da Dematteis con l’editore Fusta, dopo il successo della saga "Il Cavaliere di Hédonville" (del 2022) e del "Segreto della Vecchia Guardia" del 2023. Con "La Valle Tradita" si conferma il talento che lo colloca tra gli emergenti della narrativa storica.

Il nuovo libro dal ritmo incalzante, cifra dell’autore che sa assemblare ricerca storica e una narrazione appassionante, è ambientato durante la Guerra di Successione Austriaca (1743-1744). Ripercorre gli eventi della "Battagliola", episodio poco noto ma significativo della Guerra, che vide le valli delle Alpi cuneesi trasformarsi in teatro bellico tra Francia e Piemonte.

I protagonisti sono i montanari delle Valli Varaita, Maira e Stura, costretti a fronteggiare i devastanti effetti di un conflitto più grande di loro, dove le armate franco-ispaniche di Luigi XV e Filippo V sono contrapposte alle truppe sabaude di Carlo Emanuele III.

Nel mezzo ci sono loro, i montanari del Delfinato, gente non abituata al controllo militare.

"I Bonnard Scartari, custodi delle antiche leggi, vivono a Blins, una delle valli appese alle cime. Oscuri misteri si sono portati via il padre e restano Ester, Agnés e Luc, un Giovanotto che apprezza la libertà severa della montagna: campi, fieno e tanta fatica, ma aria fresca nei polmoni. Beatris, invece, è figlia del console. Allegra e innamorata di Luc, sogna di essere chiesta in sposa, ignara dell’abisso scavato tra la sua gente e gli Scartari.

La guerra colpisce con violenza e fame! Bisogna schierarsi, cadono le maschere, affiorano verità torbide dal passato. Incredibili vicende mettono i Bonnard in guai seri. Poi, nell’estate del 1744, gli invasori scendono dai colli e la battaglia arrossa le praterie di Blins. Com’è stato possibile? Luc deve scappare, se vuole salvarsi. Ma dove? E il suo mondo, la madre, Beatris? Fugge nel cuore dell’Europa, lontano da chi lo insegue, dai suoi fantasmi, dall’amore e dalla speranza. Fa esperienze al limite, vuole dimenticare, ma i conti non sono chiusi.

C’è un avversario che non demorde, Robért, incaricato dal suo re di scovare il fuggitivo. Anche Bert è montanaro, della valle Stura, e sa il fatto suo. Anche lui ha perso affetti e porta con sé dei tormenti. Chi dei due prevarrà? Il racconto diviene travolgente: una partita a scacchi tra rivali che, per assurdo, potrebbero allearsi, ma che rischiano di finire in pasto ai fasti e alle contraddizioni del mondo di cristallo di metà ‘700".

Andrea Dematteis, nato a Torino nel 1965, vive in Valle Varaita ed ha alle spalle una carriera da veterinario e ricercatore universitario. Ha pubblicato libri e ricerche, prima di dedicarsi alla narrativa storica.

Ingresso libero.