Azione Cuneo: "Quartiere San Paolo, serve più manutenzione quotidiana"

«Nelle ultime settimane, grazie al confronto con i residenti di via Beppe Fenoglio e con il Comitato di Quartiere San Paolo – spiega Nicolò Musso, coordinatore cittadino di Cuneo per Azione – sono emerse alcune segnalazioni puntuali che riguardano via Beppe Fenoglio e i Giardini Esther Hillesum. Si tratta di problemi concreti che incidono sulla vita quotidiana delle persone e che, se affrontati, possono restituire maggiore decoro e sicurezza a un’area molto vissuta della città».

«Un primo tema riguarda il tratto di via Fenoglio tra i civici 23 e 33 – interviene Vivalda Erik, membro del coordinamento cittadino per Azione – ancora una volta escluso dagli interventi di rifacimento del manto stradale, a differenza del resto della via. Qui, inoltre, manca la segnaletica orizzontale per la delimitazione dei parcheggi, ad eccezione degli stalli per persone con disabilità, con conseguenti disagi e spreco di spazio. Intervenire su questi aspetti sarebbe un segnale importante di attenzione verso i residenti».

«Altre segnalazioni riguardano i Giardini Esther Hillesum – aggiunge Vivalda – dove gli alberi, troppo alti e poco curati, oscurano i lampioni e rendono più insicuri i passaggi serali. I rami secchi, inoltre, rappresentano un rischio per chi frequenta il parco, soprattutto famiglie con bambini. Anche l’anfiteatro, i percorsi pedonali e ciclabili invasi dalle erbacce e la fontana non funzionante richiedono una manutenzione più costante. Non si tratta di grandi opere, ma di interventi ordinari che migliorerebbero la fruibilità del quartiere».

«Siamo convinti – conclude Musso – che il Comune debba farsi carico di queste richieste, come parte di una programmazione equilibrata della manutenzione cittadina. Non chiediamo interventi straordinari, ma un impegno a garantire cure e attenzioni anche a queste zone. La qualità della vita dei cittadini passa anche da queste piccole azioni quotidiane, che spesso contano più di grandi inaugurazioni».