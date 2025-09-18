 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 18 settembre 2025, 16:09

Azione Cuneo: "Quartiere San Paolo, serve più manutenzione quotidiana"

Il partito segnala criticità in via Beppe Fenoglio e ai Giardini Esther Hillesum: manto stradale deteriorato, alberi non potati e percorsi invasi dalle erbacce. "Non chiediamo grandi opere ma interventi ordinari"

Nicolò Musso, coordinatore cittadino di Cuneo per Azione

Nicolò Musso, coordinatore cittadino di Cuneo per Azione

«Nelle ultime settimane, grazie al confronto con i residenti di via Beppe Fenoglio e con il Comitato di Quartiere San Paolo – spiega Nicolò Musso, coordinatore cittadino di Cuneo per Azione sono emerse alcune segnalazioni puntuali che riguardano via Beppe Fenoglio e i Giardini Esther Hillesum. Si tratta di problemi concreti che incidono sulla vita quotidiana delle persone e che, se affrontati, possono restituire maggiore decoro e sicurezza a un’area molto vissuta della città».

«Un primo tema riguarda il tratto di via Fenoglio tra i civici 23 e 33 – interviene Vivalda Erik, membro del coordinamento cittadino per Azioneancora una volta escluso dagli interventi di rifacimento del manto stradale, a differenza del resto della via. Qui, inoltre, manca la segnaletica orizzontale per la delimitazione dei parcheggi, ad eccezione degli stalli per persone con disabilità, con conseguenti disagi e spreco di spazio. Intervenire su questi aspetti sarebbe un segnale importante di attenzione verso i residenti».

«Altre segnalazioni riguardano i Giardini Esther Hillesum – aggiunge Vivalda dove gli alberi, troppo alti e poco curati, oscurano i lampioni e rendono più insicuri i passaggi serali. I rami secchi, inoltre, rappresentano un rischio per chi frequenta il parco, soprattutto famiglie con bambini. Anche l’anfiteatro, i percorsi pedonali e ciclabili invasi dalle erbacce e la fontana non funzionante richiedono una manutenzione più costante. Non si tratta di grandi opere, ma di interventi ordinari che migliorerebbero la fruibilità del quartiere».

«Siamo convinti – conclude Musso che il Comune debba farsi carico di queste richieste, come parte di una programmazione equilibrata della manutenzione cittadina. Non chiediamo interventi straordinari, ma un impegno a garantire cure e attenzioni anche a queste zone. La qualità della vita dei cittadini passa anche da queste piccole azioni quotidiane, che spesso contano più di grandi inaugurazioni».

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium