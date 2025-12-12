Alba: si è riunita la nuova Consulta comunale delle Famiglie

Si è riunita per la prima volta mercoledì 10 dicembre la Consulta comunale delle Famiglie. L’atto di nomina è stato firmato il 25 novembre dal sindaco Alberto Gatto.

Durante il primo incontro sono state eletti presidente, Anna Maria Guglielmino della Consulta per le Pari opportunità, vice presidente Anna Perrone della Consulta per il Volontariato, segretario Paolo Cittadino del Forum Giovani.

Gli altri membri sono Nadia Boido, Asl Cn2, Don Filippo Torterolo, Diocesi di Alba, Luca Anolli, Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, Clara Bramardi, Asilo Nido comunale, Michela Costa, Istituto Comprensivo Centro Storico, Alessandra Reggio, Istituto Comprensivo Quartiere Moretta, Massimo Marasso, Istituto Comprensivo Mussotto Sinistra Tanaro, Maria Vittoria Cavaglieri, Istituto Comprensivo Piave San Cassiano, Stefania Manassero, consigliere di maggioranza, Elisa Boschiazzo, consigliere di minoranza, Orsola Bonino, Garante per i Diritti delle persone disabili, Elbounadi Abdelkhalek, Associazione culturale Immigrati Alba, Rinuccia Boetti, Associazione Mai+Sole.

La Consulta comunale delle Famiglie è un organismo democratico e apartitico, con funzioni propositive, consultive e di impulso delle politiche rivolte alle famiglie, nonché centro di partecipazione, aggregazione, analisi e confronto con le realtà sociali ed educative operanti nel territorio comunale in tale settore.

L’assessora alle Politiche familiari Donatella Croce: “Sono molto felice dell’insediamento di questa Consulta, ricca di diversità e specificità, e auspico che nei prossimi mesi possa aprirsi ulteriormente ad altre realtà del territorio. Sono certa che potrà svilupparsi una collaborazione proficua, sia con le altre Consulte e il Forum Giovani, sia con l’Amministrazione comunale. All’ufficio di presidenza e a tutti i membri rivolgo un sentito augurio di buon lavoro”.



