Bra: al via il 6 ottobre il Censimento Istat 2025, coinvolte oltre mille famiglie

Dal 6 ottobre 2025, Istat – Istituto nazionale di statistica – darà il via a una nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 2.533 Comuni e circa 1,5 milioni di famiglie e individui. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Quest’anno i cittadini braidesi saranno coinvolti nelle due rilevazioni comunemente effettuate, quella da lista e quella aerale, componente A e per la prima volta, componente L2.

La rilevazione da lista prevede la compilazione di un questionario on line che, dal 6 ottobre al 9 dicembre 2025, le 482 famiglie braidesi chiamate a rispondere, potranno compilare il questionario utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa inviata loro dall’Istat, oppure tramite SPID o CIE. In alternativa, i cittadini potranno contattare il Centro di Rilevazione attivato all’interno del Comune di Bra (via Barbacana 6, piano terreno) e procedere con una intervista telefonica, oppure ancora recarsi personalmente presso il centro previo appuntamento da concordare chiamano i numeri 0172.438259 – 0172.438243 – 0172.438132 - 0172.438296 – 0172.438242, oppure scrivendo all’indirizzo mail anagrafe@comune.bra.cn.it o alla Pec comunebra@postecert.it .

Per informazioni e per eventuale assistenza su problemi tecnici riscontrati in fase di accesso al sito web o durante la compilazione online del questionario, è inoltre possibile rivolgersi al numero Verde ISTAT 800.188.802, attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica, in orario 9-21.

A partire dal 12 novembre e fino al 23 dicembre le famiglie che non hanno risposto al questionario (oppure solo parzialmente) saranno contattate dagli operatori comunali o dai rilevatori, al fine di assolvere all’obbligo di risposta per un’intervista telefonica, oppure per un’intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio o il Centro di Rilevazione comunale. In caso di intervista al domicilio, gli incaricati dovranno esibire l’apposito cartellino di riconoscimento.

La rilevazione areale componente L2, che verrà svolta per la prima volta sul nostro territorio dal 6 ottobre all’11 novembre 2025, prevede la compilazione da parte di 555 individui campione di un questionario al quale potrebbero essere associati più indirizzi. Dal 12 novembre ed entro il 23 dicembre, i rilevatori provvederanno al recupero delle mancate risposte.

La rilevazione areale componente A prevede invece la verifica da parte dei rilevatori di una parte di territorio braidese, circa 800 indirizzi, che verrà effettuata dal 29 settembre al 5 ottobre. In questa fase verranno affissi manifesti e distribuite lettere informative a tutte le famiglie che abitano presso i recapiti da verificare: queste ultime verranno intervistate dai rilevatori dal 6 ottobre al 18 novembre, presso le proprie abitazioni o presso il Centro comunale di Rilevazione.

Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge.