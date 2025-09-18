C’è anche Bra’s intorno a Cheese 2025

Ai nastri di partenza il ricco programma di eventi, degustazioni e conferenze che celebrerà i formaggi a latte crudo e la biodiversità piemontese grazie a Cheese 2025, dal 19 al 22 settembre a Bra.

L’inaugurazione della kermesse avverrà domani dal palco di piazza Caduti per la Libertà alle ore 10.30, alla presenza delle autorità fra cui Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Gallo, assessore allo Sviluppo e promozione della montagna della Regione Piemonte, Gianni Fogliato, sindaco di Bra, Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.

Saranno consegnati i Premi Resistenza Casearia a quelle donne e quegli uomini che incarnano i valori di Cheese e di Slow Food e nella giornata cominceranno gli eventi e le conferenze, suddivisi fra la Casa della Biodiversità e la Banda del Vino di Pollenzo.

Alle ore 13 avverrà anche l’inaugurazione ufficiale di “Spazio Bra’s”, con autorità, media e partner. Il festival che celebra la gustosa Salsiccia di Bra si alterna a Cheese biennalmente e in questa edizione offrirà comunque alcuni imperdibili eventi negli spazi di via Cavour - piazza Carlo Alberto.

Domani, venerdì 19 settembre, si comincia con “Bra’s feat Giny - La salsiccia incontra il Gin delle Valli Cuneesi”, un evento a cui parteciperanno Manuela Mattalia (Bordiga), Luca Robaldo (sindaco di Mondovì), Leo Rieser di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, Alessandro Terreno assessore agli eventi della città di Mondovì e Luigi Barbero, direttore Ascom Bra e direttore del Consorzio Salsiccia di Bra.

Sempre venerdì 19 settembre, alle ore 17, “Tutte le strade portano a Bra’s”, show cooking dello chef Marco Morello del ristorante collettivo Testaccio di Roma. Alle 19 “AperITS” evento per la presentazione dei corsi ITS rivolto al personale scolastico.

Sabato 20 settembre, alle 10.30 evento “Persone che aiutano persone” con Sos Bra Chiama Bra, Banca CRS e Ascom Bra. Partecipano Francesco Osella presidente della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Luigi Barbero, direttore generale Ascom Bra e Sebastiano Dutto, presidente dell’associazione Sos Bra Chiama Bra.

Sempre sabato 20, alle ore 12, “I quattro assi del gusto di Bra’s” con i quattro consorzi di eccellenze braidesi. Alle 15 “Il tartufo bianco d’Alba incontra la salciccia di Bra” con Roberto Ponzio, Axel Iberti, presidente Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Luigi Barbero, direttore del Consorzio Salsiccia di Bra.

Infine alle 16 il palcoscenico sarà di Fulvio Marino per un incontro con i panificatori del consorzio del Pane di Bra sul tema “Pane e salsiccia di Bra”.

Domenica 21 settembre alle 11.30 “I luoghi della salsiccia di Bra - Dove la cultura incontra il sapore, viaggio nei luoghi della salsiccia di Bra”, evento presentato da Alessia Verri e con la partecipazione di Luigi Barbero direttore del Consorzio Salsiccia di Bra e Marco Carena presidente del Consorzio Salsiccia di Bra.

Alle 15.30 “Dialogo fra eccellenze: la terra cuneese incontra la Riviera Ligure per la promozione dei tesori enogastronomici” evento a cui parteciperà Carlin Petrini in compagnia dei presidenti delle Camere di Commercio di Cuneo Luca Crosetto e Riviere Liguria Enrico Lupi, con la conduzione di Renata Cantamessa.

L’ultimo evento di chiusura, alle 17 di domenica 21 settembre, avrà per titolo “Bra’s come guida per il Distretto del Cibo del Roero” e vedrà l’intervento del presidente del Distretto del cibo del Roero Silvio Artusio Comba e di Luigi Barbero, direttore Ascom Bra.

Ricordiamo che la 15esima edizione di Cheese è organizzata da Slow Food e Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte e il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e del Ministero del Turismo, il contributo di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, della Camera di Commercio di Cuneo, della Fondazione CRC e della Fondazione CRT, di Confcommercio Ascom Bra.