Cuneo: il “Cuneo Bike Festival” ritorna con un ricco programma di eventi sulle “scelte” a due ruote

Alle ore 18, nell’area talk del villaggio, ci sarà l’appuntamento “Liberi di sbagliare: Pietro Lacasella e la montagna passata e presente”. L’incontro sarà occasione per la presentazione del libro “Liberi di sbagliare”, edito da People, in cui l’antropologo Lacasella restituisce un ritratto unico illuminando un lato poco conosciuto della storia di Primo Levi: le arrampicate, le sciate e un senso di libertà da ritrovare. Primo Levi, Sandro Delmastro e Alberto Salmoni, negli anni dell’università, salivano in montagna, come fanno tanti amici. Ma erano tempi bui, tempi difficili. Pietro Lacasella è tornato su quei sentieri, in quegli alpeggi che i tre giovani avevano percorso in sella e nei luoghi dove si erano rifugiati dopo l’8 settembre del 1943. Quanto sono cambiate le montagne? Quanto sono cambiati gli esseri umani a contatto con questi giganti di roccia? L’esplorazione continua in una conversazione a tutta montagna con l’antropologa alpina e scrittrice Irene Borgna. L’incontro è realizzato in collaborazione con Nuovi Mondi Festival.