Fine settembre in valle Stura con cultura, natura e tradizioni

La Valle Stura si prepara a vivere un intenso fine settembre, tra aperture, laboratori, eventi culturali e appuntamenti nella natura. Un’occasione per residenti e turisti di tutte le età per conoscere il territorio e le sue tradizioni.

Nuova apertura a Roccasparvera

Ha preso il via a Piano Quinto di Roccasparvera il micronido “Il nido dei 100 acri”. La struttura, di proprietà dell’Unione Montana Valle Stura, è stata affidata in concessione per tre anni e offre condizioni agevolate per sostenere la genitorialità in valle. Per informazioni: 345 4119240.

A Bra con Cheese e l’Ecomuseo della Pastorizia

Sabato 20 settembre l’Ecomuseo della Pastorizia sarà protagonista alla manifestazione Cheese con il progetto Lana Circolare: alle 10 si terranno “Gli stati generali della lana” presso la Casa della Biodiversità, mentre nel pomeriggio (ore 16 e 18) la maestra feltraia Romina Dogliani guiderà due laboratori dedicati alla lavorazione del feltro. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Accessibilità ad Aisone

Sempre ad Aisone sono disponibili le nuove guide in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) per rendere più accessibile la passeggiata alle Grotte. Le guide possono essere ritirate gratuitamente al Bar Centro Fondo, al Comune o al bar Lou Pountet.

Eventi e appuntamenti in agenda

Un pomeriggio nel magico mondo delle api – Sabato 20 settembre, ore 15, al Bastione del Revelin. A seguire merenda e proiezione cinematografica. Info e prenotazioni: 328 2032182 – portadivalle@vallesturaexperience.it.

Visite guidate a Palazzo Borelli a Demonte – Domenica 21 settembre, alle ore 10.30 e 15.30. Info e prenotazioni: 328 2032182 – portadivalle@vallesturaexperience.it.

Opera 5 di Moiola – Visitabile domenica 21 settembre. Info: www.moiola2045.it o 328 2032182 (Porta di Valle). Ritrovo al Comune di Moiola.

Il bramito del cervo in Valle Stura – Escursioni guidate con Giovanni Mozzi per ascoltare il suggestivo richiamo dei cervi in Alta Valle. Date: 27-28-29 settembre e 4-5-6 ottobre (ore 15.30–19). Info: 328 2032182 – portadivalle@vallesturaexperience.it.

Iniziative culturali nei paesi della valle

Borgo San Dalmazzo – Sabato 21 settembre, Carovana della Pace 2025, dal Memoriale della Deportazione verso Boves (ore 14). Giovedì 25 settembre presentazione del libro Resisteremo? con le testimonianze di Clotilde Segre e Rosetta Cavaglione Scotti Douglas, Sala Convegni ASL ore 18. Info: www.diocesicuneofossano.it.

Valloriate – Dal 26 al 28 settembre, Festa di San Michele, patrono del paese, con musica, gastronomia e intrattenimento. Info: www.montagnafutura.com.

Rittana – Sabato 27 settembre, convegno Resistenze, femminile plurale a Borgata Paraloup, dalle 10. Info: paraloup.it.

Demonte – Fino al 28 settembre prosegue la mostra Creatività in valle n. 4 a Palazzo Borelli.

Aisone – Sabato 20 settembre, presentazione del dizionario etnolinguistico L’Aizounenc di Andrea Celauro, ore 16 al Salone della Crusà.

Sambuco – Il Centro di Documentazione sarà aperto sabato e domenica dalle 14 alle 18, con la mostra fotografica Almant di Alma Giraudo e l’esposizione permanente dedicata alla Baìa di Sambuco.

Con appuntamenti che spaziano dall’escursionismo alla storia, dalla musica alla letteratura, la Valle Stura si conferma una terra viva e accogliente, pronta a raccontarsi in tutte le sue sfumature.