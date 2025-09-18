Fossano: il Palazzo del Comandante apre le porte per "È cultura"

Anche quest’anno la Fondazione e la Cassa di Risparmio di Fossano SpA hanno aderito all’iniziativa “È cultura”, promossa da A.B.I. e A.C.R.I. su tutto il territorio nazionale.

Sabato 11 e sabato 18 ottobre i locali storici del Palazzo del Comandante, sede della Fondazione e della CRF, saranno aperti per visite guidate gratuite condotte dall’Associazione Cicerone, durante le quali sarà anche possibile vedere l’esposizione straordinaria delle opere seicentesche dei fossanesi Emanuele Thesauro e Giovenale Boetto.

Durante la settimana, le visite guidate saranno rivolte esclusivamente agli istituti scolastici.