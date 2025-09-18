 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 18 settembre 2025, 14:06

Fossano: il Palazzo del Comandante apre le porte per "È cultura"

Sabato 11 e 18 ottobre visite guidate gratuite con esposizione straordinaria di opere del Seicento di Thesauro e Boetto

Il Palazzo del Comandante, immagine di repertorio

Il Palazzo del Comandante, immagine di repertorio

Anche quest’anno la Fondazione e la Cassa di Risparmio di Fossano SpA hanno aderito all’iniziativa “È cultura”, promossa da A.B.I. e A.C.R.I. su tutto il territorio nazionale.

Sabato 11 e sabato 18 ottobre i locali storici del Palazzo del Comandante, sede della Fondazione e della CRF, saranno aperti per visite guidate gratuite condotte dall’Associazione Cicerone, durante le quali sarà anche possibile vedere l’esposizione straordinaria delle opere seicentesche dei fossanesi Emanuele Thesauro e Giovenale Boetto.

Durante la settimana, le visite guidate saranno rivolte esclusivamente agli istituti scolastici.

Per informazioni e prenotazioni potete contattare la Segreteria della Fondazione al numero 0172/6901 oppure via mail all’indirizzo fondazione@crfossano.it.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium