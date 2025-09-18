Pradleves: torna "Bramassiadas", il festival della coralità tra tradizione e innovazione

“Bramassiadas” è il nome della rassegna corale organizzata da ProLoco Pradleves in collaborazione con il coro tradizionale occitano L’Escabòt. Dal suo debutto del 2023, in sordina a dispetto del nome, Bramassiadas è ormai alla terza edizione e proporrà quest’anno tre giorni di concerti di grande valore tecnico ed impatto emotivo. Cerimoniere degli eventi sarà ovviamente l’Escabòt, che introdurrà ognuno dei tre concerti in programma. Anche quest’anno Bramassiadas si inserisce nel viaggio tra le sonorità firmato Occit’amo, il Festival delle Terre del Monviso che vuole raccontare tradizione e territorio attraverso la musica, il gusto e i linguaggi artistici.

I concerti - Parrocchiale di San Ponzio

Si comincia venerdì 26 alle ore 21 con il Gruppo Vocale Musikà di Villar Perosa, un ensemble misto di 15 giovani elementi, la maggior parte provenienti da precedenti esperienze corali, che dal 2011 porta in scena un repertorio formato da brani della tradizione, moderni oltre a canti sacri, spiritual e pezzi più scanzonati e divertenti. Il tutto in arrangiamenti delicati ed arguti, sotto la guida di Ivan Giustetto.

La serata di sabato 27 alle ore 21 ospiterà invece l’evento centrale di tutta la rassegna: il concerto di Unio Trio Vocal, la formazione delle musiciste di Tours (Valle della Loira) Armande Ferry-Wilzcek, Elise Kusmeruck e Juliette Rillard. Provenienti da diverse esperienze musicali e concertistiche, tra world music, canto tradizionale, blues e jazz, Armande, Elise e Juliette costituiscono nel 2017 Unio Trio, guidate dal desiderio di approfondire sempre di più lo studio della vocalità in tutte le sue forme. Unio Trio Vocal sono tre voci nude a formare un unico canto, tre identità sonore che uniscono le loro differenze per comporre un suono diverso, in un insieme dalla grande energia e sensibilità, dato dall’emozione delle voci che iniziano a vibrare, dalla potenza della parola, dal corpo che si esprime. Tre vibrazioni al servizio di un presente in cui si assaporano tradizione, innovazione e avventura e dove la voce, in tutte le sue molteplici forme, diventa un terreno di gioco fertile per le emozioni. Si esibiranno in brani della tradizione occitana ma anche di altri territori, dal Poitou alla Vandea, Italia, Bulgaria, Armenia.

Gran finale domenica 28, quando alle 16.30 sempre nella parrocchiale di San Ponzio il canto tradizionale occitano di Escabòt e Cevitou incontrerà il repertorio di canti di montagna dell’altra formazione della Valle Grana, il coro La Marmotta di Bernezzo, oltre alle sonorità gospel di Energheia (Mondovì) e l’immenso patrimonio del canto piemontese raccolto dalla Camerata Corale La Grangia (Cavallermaggiore).

In coda al concerto di domenica, sarà possibile per tutti partecipare insieme ai coristi alla gran polentata che concluderà in convivialità la rassegna. Per gli interessati, è necessario prenotare telefonicamente entro venerdì 26 al numero 342 9385503.

Stage di Canto - locali della ex scuola elementare

Le coriste di Unio Trio terranno per Bramassiadas uno stage di canto nei locali della ex scuola elementare di Pradleves suddiviso in due sessioni, che si svolgeranno:

Sabato 27 settembre, dalle ore 15 alle ore 18

Domenica 28 settembre dalle ore 9 alle ore 12