Slow Mays a Cheese 2025: a Bra il lancio del progetto ForMays

La rete Slow Mays sarà protagonista a Cheese 2025, il grande evento biennale organizzato da Slow Food a Bra, città natale di Carlin Petrini e sede dell’associazione, in programma dal 19 al 22 settembre.

Il programma di Slow Mays in Cheese prevede diversi momenti di incontro e approfondimento:

Venerdì 19 settembre

Ore 11.00 – Università di Scienze Gastronomiche: presentazione delle varietà di mais piemontesi con uno spazio dedicato a Slow Mays.

Ore 14.00 e 17.30 – Laboratori didattici: dalla raccolta alla farina, con macinatura a pietra a cura di Andrea Messa e Antonio Rottigni.

Ore 17.00 – Presentazione del progetto ForMays – Culture & Colture consapevoli in campo.

Lunedì 22 settembre – Ore 11.00

Conferenza presso la Casa della Biodiversità: “Cibi che viaggiano: la legge non è uguale per tutti” con la partecipazione Loris Caretto.

Il progetto ForMays

ForMays nasce dallo scambio di idee tra produttori e comunità come la volontà di proporre una risposta concreta dal confronto emerso durante il raduno nazionale Slow Mays dello scorso agosto in Val Seriana. Ideato da Antonio Sandri e sviluppato insieme ad Antonio Rottigni e Andrea Messa, il progetto vuole proporre un approccio concreto e innovativo alla cultura del mais, giocando con parole, dialetti e sapori, tra gusto e memoria, parafrasando il “per il mais” con il dialettale “Formais” (formaggio).

A Bra, Slow Mays renderà omaggio alla città con una degustazione simbolica servita su un piatto ottagonale, in onore del Palazzo della Zizzola. Sarà un gesto di riconoscenza verso la Natura, i Contadini e le Arti del fare, nel ricordo anche di Adolfo Gandino e delle sue armonie, a testimonianza di come comporre e valorizzare sapori e saperi sia un’arte comune a cucine, botteghe e concerti.

La delegazione seriana

La Val Seriana sarà rappresentata dalle gallette di Mais Spinato di Gandino (Agricoltura Savoldelli), di Mais Rostrato Rosso di Rovetta (Ca’ di Lene) e dal Mais delle Fiorine, in abbinamento con i formaggi di Nicola Rizzoni, giovane agricoltore bergamasco.

Su di lui è stato realizzato un videoclip – prodotto da Rottigni e Sandri con il supporto di Gandino Web TV – che sarà presentato in anteprima a Bra. Un racconto autentico di una nuova generazione che raccoglie il testimone dei nonni e vive la quotidianità contadina tra mais, formaggio e natura.



