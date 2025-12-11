Alba, al Museo Eusebio il Concerto di Natale “La musica: sorriso dell’anima”

La rassegna Musica in Museo inaugura la sua quarta edizione con il tradizionale Concerto di Natale dal titolo “La musica: sorriso dell’anima”, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 17.00, nella splendida Sala Maccario del Museo civico “Federico Eusebio” di Alba.

Si esibirà il Musical Trio formato dal tenore Michelangelo Pepino, dal trombettista Marco Bellone e dal pianista Lorenzo Martini. Il repertorio spazierà dalle melodie della tradizione natalizia a brani classici della musica italiana e internazionale, includendo colonne sonore e canzoni d’autore. Un viaggio musicale che promette di regalare emozioni e un sorriso all’anima in un’atmosfera unica e suggestiva.

La rassegna Musica in Museo quest’anno propone sette concerti da dicembre a marzo, con la collaborazione del CPIA “Gino Strada” per un percorso che culminerà in un evento-sorpresa finale. Un'iniziativa che rafforza il legame tra la musica e il patrimonio culturale, dando vita a un'esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti.

Afferma la vice sindaco e assessora comunale alla Cultura Caterina Pasini: «Musica in Museo è diventata una tradizione attesa e amata dalla nostra comunità. Il Concerto di Natale rappresenta un momento speciale per immergersi nella magia della musica e per celebrare insieme le festività in uno dei luoghi più significativi della nostra cultura. Quest’anno, la possibilità di iniziare il pomeriggio con la visita guidata alla mostra 'Era Gallizio' arricchisce ulteriormente l’esperienza, creando un dialogo vivo tra arte e musica. Siamo entusiasti di vedere un pubblico sempre più numeroso e speriamo che anche questa edizione possa regalare a tutti momenti indimenticabili di emozione e bellezza».

Visita guidata e brindisi di auguri

Alle ore 16.30, sarà possibile partecipare a una breve visita guidata alla mostra “Era Gallizio”, che precederà il concerto. Al termine, un brindisi di auguri accompagnerà i partecipanti per un saluto festoso.

Ingresso gratuito

L’ingresso al concerto è gratuito, la prenotazione è consigliata. Per informazioni e prenotazioni, contattare il Museo civico via e-mail a: museo@comune.alba.cn.it

o telefonicamente al numero 0173 292473.

Orari di apertura del Museo

Dal martedì al venerdì: 15:00 - 18:00

Sabato, domenica e festivi: 10:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00

Museo civico "Federico Eusebio"

Via Vittorio Emanuele II, 19 – Alba (all’interno del Cortile della Maddalena).