Ad Alba una cerimonia per la consegna delle bandiere ai Borghi

Alba si veste di colori e tradizione grazie alle nuove bandiere che già ornano le vie cittadine, identificando e rafforzando il legame con i borghi e con la storia della città.

Sabato 20 settembre, alle ore 11 nella Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna simbolica delle bandiere ai presidenti dei nove borghi cittadini: Borgo di San Lorenzo, Borgo dei Patin e del Tesor, Borgo dei Brichèt, Borgo delle Rane, Borgo di San Martino, Borgo del Fumo, Borgo della Moretta, Borgo di Santa Barbara, Borgo di Santa Rosalia ed il Gruppo sbandieratori Città di Alba.

Si tratta di un progetto avviato dalla precedente Amministrazione comunale e portato a compimento dall’attuale, che ha scelto di proseguire e dare concretezza a un’iniziativa capace di valorizzare l’identità cittadina, accompagnando Alba verso i momenti più significativi del calendario folkloristico.

«Queste bandiere rinnovate – sottolinea la vice sindaco e assessora ai Servizi Culturali, Turismo, Manifestazioni ed Eventi Caterina Pasini – sventolano nei nostri borghi e sono il simbolo della nostra unità, della nostra crescita e del nostro impegno a preservare la ricchezza del nostro patrimonio culturale. Ogni borgo ha la sua storia, e ogni bandiera è emblema di quella storia, ricordandoci quotidianamente l'importanza della comunità, della partecipazione e del rispetto per le nostre radici. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto e tutti i volontari che costantemente lavorano tutto l’anno per valorizzare i nostri eventi folcloristici e la nostra storia e le nostre tradizioni a beneficio della città e del territorio».

Dichiara il presidente della Giostra delle Cento Torri Luca Sensibile: «Per noi, che da sempre ci impegniamo a onorare le nostre radici e a far rivivere la storia di Alba, questo progetto ha un valore particolare. La nostra tradizione ci vede abituati a vestire i nostri figuranti, a curare ogni dettaglio degli abiti che raccontano epoche passate. Questa volta, però, abbiamo fatto qualcosa di diverso e, se mi permettete, di ancora più grande: non abbiamo vestito le persone, ma abbiamo vestito la città. Queste bandiere, che oggi vengono consegnate ai borghi albesi, rappresentano i colori e l'anima di chi vive e anima i nostri rioni. Sono il simbolo visibile di un legame profondo e di un'identità che ci rende unici. È un progetto avviato dalla passata Amministrazione e portato avanti con impegno e continuità da quella attuale. È un bellissimo esempio di come la collaborazione e l'amore per la nostra comunità possano superare ogni limite. Vedere le bandiere dei nostri borghi sventolare è come vedere Alba indossare la sua veste migliore, quella fatta di storia, di passione e di appartenenza. È un modo per celebrare la nostra tradizione, ma anche per guardare al futuro, uniti sotto gli stessi colori».