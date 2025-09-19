Alba: Il sindaco Gatto incontra il nuovo Garante regionale dei detenuti

Il sindaco di Alba Alberto Gatto ha ricevuto in Municipio il nuovo Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, Monica Formaiano, nominato a luglio 2025 con Decreto del Presidente della Giunta regionale e che succede a Bruno Mellano.

All’incontro ha preso parte anche il Garante comunale dei detenuti, Emilio De Vitto, che ha accompagnato la collega in questa prima occasione istituzionale sul territorio albese. Il colloquio è stato occasione per un confronto sulle prospettive legate alla prossima riapertura della Casa di reclusione G. Montalto di Alba, attesa da tempo.

“Desidero rivolgere alla Garante Formaiano i più sinceri complimenti per il nuovo incarico – ha dichiarato il sindaco Alberto Gatto –. Sono certo che potremo intraprendere un percorso costruttivo e proficuo, così come è avvenuto con il predecessore Mellano che ringraziamo per l’impegno e l’attenzione a favore del nostro territorio. La prossima riapertura del carcere di Alba rappresenta un passaggio cruciale per la nostra città: auspichiamo che torni a essere un’eccellenza, come lo era un tempo grazie alle diverse attività rieducative proposte”.

Il Garante regionale Monica Formaiano e il Garante comunale Emilio De Vitto: “Assicuriamo la nostra massima collaborazione istituzionale per seguire da vicino la conclusione dei lavori e la riapertura del carcere di Alba. Si tratta di un obiettivo importante per garantire alle persone detenute e a tutti gli operatori ambienti dignitosi, adeguati e sicuri, nel rispetto dei diritti della persona, e finalizzati ad un effettivo reinserimento sociale attraverso efficaci percorsi rieducativi”.