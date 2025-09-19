 / Attualità

Attualità | 19 settembre 2025, 12:22

Ceresole d'Alba: attivazione nuovo Ambulatorio di Comunità con Infermiera di Famiglia e Comunità

Dal 25 settembre servizio gratuito ogni giovedì mattina con l'Infermiere di Famiglia: focus su over 65, monitoraggio parametri e gestione terapie croniche

Immagine di repertorio

A partire dal 25 settembre 2025, nel Comune di Ceresole d’Alba, sarà attivo il nuovo Ambulatorio di Comunità, con la presenza di un Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) ogni giovedì mattina, dalle ore 8:30 alle 12:30, con cadenza quindicinale.


Il servizio, rivolto in particolare alla popolazione over 65, offre un punto di riferimento di prossimità per l’ascolto, il supporto e l’assistenza infermieristica. Presso l’ambulatorio sarà possibile ricevere orientamento ai servizi, monitoraggio dei parametri clinici, consulenze per la gestione delle terapie croniche e indicazioni utili per garantire la continuità delle cure dopo un ricovero ospedaliero.

L’accesso è libero e gratuito: è sufficiente presentarsi con la propria documentazione sanitaria. 
 

Per maggiori  informazioni consultare la locandina informativa in allegato.

Files:
 Locandina IFe C Ceresole Alba pdf.pdf (1.2 MB)

cs

