Ceresole d'Alba: attivazione nuovo Ambulatorio di Comunità con Infermiera di Famiglia e Comunità

A partire dal 25 settembre 2025, nel Comune di Ceresole d’Alba, sarà attivo il nuovo Ambulatorio di Comunità, con la presenza di un Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) ogni giovedì mattina, dalle ore 8:30 alle 12:30, con cadenza quindicinale.



Il servizio, rivolto in particolare alla popolazione over 65, offre un punto di riferimento di prossimità per l’ascolto, il supporto e l’assistenza infermieristica. Presso l’ambulatorio sarà possibile ricevere orientamento ai servizi, monitoraggio dei parametri clinici, consulenze per la gestione delle terapie croniche e indicazioni utili per garantire la continuità delle cure dopo un ricovero ospedaliero.

L’accesso è libero e gratuito: è sufficiente presentarsi con la propria documentazione sanitaria.



Per maggiori informazioni consultare la locandina informativa in allegato.