Ceva, gli studenti del Momigliano incontrano Federico Ferrero

A lezione di sport con Federico Ferrero, cronista di tennis per Eurosport e Sky Sport. Giornata speciale per gli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado Attilio Momigliano di Ceva che ieri, giovedì 18 settembre, hanno incontrato il giornalista al parco Perlasca.

Se io sono qui è perché ho lottato per i miei sogni. A 14 anni avevo già chiarissimo il mio obiettivo” - ha spiegato Ferrero, che nel 2012 è stato insignito del premio giornalistico “Piero Dardanello” -, ma non avevo idea di come raggiungerlo. Ho studiato, spesso pensando che ciò che studiavo non mi sarebbe servito a nulla: sbagliavo! Mi rendo conto adesso, mentre parlo, che avere una cultura generale serve eccome! Ora sono qui e faccio quello che veramente mi piace. Eppure farlo ogni giorno, per tante ore consecutive, il sabato, la domenica, la notte, a causa del fuso orario, costa fatica... ma l'ho scelto e cerco di farlo con entusiasmo anche quando la fatica è tanta, anche nei giorni in cui non ne ho voglia! Ragazzi, cercate di fare quello che vi piace, ma sappiate che farlo con regolarità costa fatica!”

Alla domanda “Io come giocatore?” - il giornalista risponde: "Un'autentica schiappa! Terribile! Avevo atteso la mia prima partita, ho giocato contro uno ‘scarsissimo’ eppure ho perso 6 a 1: un disastro! La tensione mi aveva completamente bloccato... ho imparato questo e ve lo lascio come consiglio: se fare qualcosa vi paralizza dalla tensione vuol dire che quella cosa probabilmente non fa per voi... che poi per me non ha voluto dire abbandonare il tennis che tanto amavo, ma stare semplicemente a bordo campo… dovevo capire qual era il mio posto nel campo.”

L’ospite ha saputo coinvolgere gli studenti raccontando la propria esperienza lavorativa con grande abilità, invitandoli a perseguire le loro passioni e interessi con tenacia e volontà. Gli insenanti e gli accompagnatori del Momigliano hanno percepito un’attiva partecipazione dei ragazzi, che hanno saputo interagire con il giornalista ponendo domande interessanti e pertinenti.

Durante l’iniziativa, organizzata all'interno degli eventi a corollario della 64° Mostra nazionale del Fungo, alla quale hanno preso parte anche l’assessore alle manifestazioni del Comune di Ceva, Luca Prato e l’assessore allo sport Manuel Alciati e il consigliere Paolo Marsilio, il giornalista ha presentato il suo ultimo libro “Parlare al silenzio- la mania di raccontare il tennis”. Un ringraziamento va allo staff del “Tennis Club Ceva” che ha accolto l’ospite e i ragazzi del Momigliano.