Concorso per un posto ai Servizi finanziari al Comune di Revello: domande entro l’8 ottobre

C’è tempo fino alle 12 di mercoledì 8 ottobre 2025 per presentare la domanda di partecipazione al concorso per un impiegato dei Servizi finanziari.

Il concorso è stato bandito dal Comune di Revello, ente con il quale il Comune di Saluzzo ha perfezionato un accordo per l’utilizzo della graduatoria.

Il Comune di Revello ha pubblicato il bando “Concorso pubblico per un posto di Istruttore amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato”.

I requisiti di ammissione e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando di concorso del Comune di Revello, consultabile sul sito internet dell’ente all’indirizzo: https://comune.revello.cn.it/novita/bando-di-concorso-pubblico/ e sul portale della Funzione pubblica “inPA Portale del reclutamento” ( https://www.inpa.gov.it ).

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo online disponibile sul portale unico del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it .

È previsto lo svolgimento di una prova scritta e una orale.

Il calendario delle prove d’esame verrà pubblicato sul sito del Comune di Revello https://comune.revello.cn.it/amm_trasp/bandi-di-concorso/

e sul portale unico del reclutamento www.Inpa.gov.it




