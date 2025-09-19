Cuneo, concerto d’organo e musica da camera nel Duomo

La cornice del Duomo di Cuneo ospiterà giovedì 25 settembre alle ore 21 un appuntamento dedicato agli amanti della musica classica. Protagonista sarà l’organo storico “Francesco Vegezzi Bossi”, con elementi Serassi, considerato uno dei gioielli più affascinanti del patrimonio organario piemontese.

Accanto a questo capolavoro dell’arte organaria, si esibiranno Vera Anfossi (viola), Ubaldo Rosso (flauto), Milena Punzi (violoncello) e Roberto Fresia (organo). Il programma, che sarà annunciato direttamente la sera del concerto, proporrà un percorso musicale tra epoche e stili differenti, valorizzando le sfumature timbriche dell’organo e il dialogo con gli strumenti ad arco e a fiato.

L’iniziativa, parte della rassegna “Organi Vespera 2025”, rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo interpreti di grande sensibilità artistica in un contesto architettonico e acustico di straordinaria suggestione.

Ingresso libero.

Per informazioni si può consultare il sito www.amicidellamusicasavigliano o contattare i numeri 335 5299411 – 393 6899470.