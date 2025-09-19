I numeri delle scuole dell’infanzia, elementare e media di Sant’Albano: quasi 300, tra bambini e ragazzi, entrati nelle aule

A poco più di una settimana dall’inizio delle scuole, Ornella Tassone, consigliera con deleghe a istruzione e politiche sociali, ci ha offerto un primo bilancio, con i numeri che riguardano i servizi e le presenze nelle tre sedi di via Morozzo: la scuola dell’infanzia (recentemente riqualificata e inaugurata), la primaria (scuola elementare) e la scuola secondaria di primo grado (scuola media).

[La consigliera Ornella Tassone]

“All'infanzia sono iscritti 68 bimbi divisi in tre aule: azzurra, verde e gialla. Alle elementari sono invece 119, divisi rispettivamente in due classi prime, due classi seconde, una classe terza, una quarta e due classi quinte. Alle medie contiamo infine un totale di 87 studenti, divisi in due classi prime, due seconde e due classi terze”, illustra Tassone.

È poi partito il servizio di prescuola, dalle 7.20 alle 7.50.

I bambini sono assistiti da personale assunto dall' associazione culturale “Boom” di Carrù, che cura per il Comune anche l'assistenza all'autonomia riservata ai bambini e ai ragazzi che necessitano di più attenzioni durante l'orario scolastico. È inoltre attiva la mensa scolastica a cura della Camst soc. Cooperativa.

Per quanto concerne infine il servizio di doposcuola, che accoglie i bambini ed i ragazzi delle elementari e delle medie: “Questo servizio è gestito dalla Sportesvago soc. Coop, con la quale si collabora da anni. Non è gestito dal comune, ma la nostra amministrazione collabora per risolvere problematiche ed è di supporto. I bambini sono una delle nostre priorità, la scuola e i servizi ad essa collegati sono gestiti con attenzione e sensibilità. Questo l'impegno che ho preso a cuore in prima persona. Compito assegnatomi dal sindaco Massimo Ravera, del quale ho la massima stima e fiducia”, spiega Tassone.