Nuovo servizio bus per Oktoberfest Cuneo da Saluzzo, Savigliano, Bra, Mondovì, Chiusa Pesio

Un servizio di navette da 50 posti di andata e ritorno tra Oktoberfest Cuneo e alcuni centri della provincia (Saluzzo, Savigliano, Bra, Mondovì e Chiusa Pesio), in funzione ogni venerdì e sabato durante tutte le tre settimane di apertura dell’evento, in programma da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre 2025 nell’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo.

È questa la grande novità per chi vuole divertirsi in sicurezza all’Oktoberfest Cuneo 2025 pensata da Sidevents e Bus Company attraverso la tecnologia di Moeves. Il pacchetto bus ha un costo di 35 euro e comprende il viaggio andata e ritorno, un tavolo riservato e un credito di 15 euro da spendere liberamente all’evento.

Numerose le fermate previste su tutte le linee, che potranno raccogliere gli avventori di Oktoberfest con arrivo previsto verso le 20.30 a Cuneo e rientro a casa in sicurezza alle 1.30. Per maggiori informazioni su orari e modalità e per prenotare il proprio posto sulla navetta visitare il sito moeves.it/oktoberfest.

“Siamo orgogliosi di avviare con Oktoberfest Cuneo la nostra prima offerta commerciale che vuole unire viaggio in bus e prenotazione ad un evento locale in un unico pacchetto – spiega Mauro Paoletti, amministratore delegato di Moeves -. È un passo importante per Moeves e ci auguriamo sia la prima di tante iniziative di questo tipo. La capillarità delle fermate è la vera forza del progetto: vogliamo essere vicini alle persone sul territorio e offrire a tutti la possibilità di vivere l’evento senza pensieri. La sicurezza dei viaggiatori resta la nostra priorità, e questo servizio ne è la dimostrazione concreta”.

“Per noi di Oktoberfest Cuneo questa collaborazione rappresenta un valore aggiunto importante: vogliamo che il pubblico viva la festa al massimo, ma sempre in sicurezza – continuano gli organizzatori della Sidevents -. Le navette dedicate vanno proprio in questa direzione, offrendo un servizio nei giorni con più affluenza, quelli dei concerti delle cover band e dei gruppi locali più amati. Così diamo ancora più forza al nostro motto ‘Una festa per tutti, tutto in una festa!’, perché il divertimento diventi un’esperienza condivisa, responsabile e senza pensieri”.

Le fermate delle cinque linee

La linea che parte a Saluzzo prevede fermate a Manta, Verzuolo, Costigliole, Busca, San Chiaffredo e Madonna dell’Olmo. Il bus da Savigliano fermerà a Genola, Levaldigi, Centallo e Ronchi; per quello di Bra sono previsti tappe a Cervere, Fossano, Sant’Albano Stura, Montanera, Castelletto Stura, Bombonina e Madonna delle Grazie. Da Mondovì, le fermate previste saranno a Villanova Mondovì, Pianfei, Beinette, Villaggio Colombero e Borgo Gesso, mentre il bus in partenza da Chiusa Pesio caricherà passeggeri anche a Peveragno, Boves e Borgo San Dalmazzo.