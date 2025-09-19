Petanque, trionfo per l’Asd GSS Alba: le ragazze sorde campionesse d’Italia

Centallo ha incoronato le nuove regine della petanque. L’Asd GSS Alba – Gruppo Sportivo Sordi ha conquistato il campionato nazionale femminile, superando in finale il Club Torino, considerato alla vigilia la squadra favorita. Un successo che premia il talento e l’impegno delle atlete albesi, capaci di ribaltare i pronostici e portare sul podio più alto i colori della società guidata dal presidente Corrado Avarino.

Il risultato non ha solo valore sportivo, ma diventa simbolo di inclusione. Lo ha sottolineato il consigliere regionale Daniele Sobrero, che ha rivolto un plauso al gruppo: “Una vittoria che racconta di passione, sacrificio e orgoglio. Il GSS Alba dimostra che lo sport è strumento di comunità e di integrazione. Complimenti al presidente, allo staff, alle atlete e a tutti i volontari che rendono possibile questa realtà”.

Il titolo tricolore certifica il lavoro di una società che da anni promuove lo sport per le persone sorde come occasione di crescita, socialità e pari opportunità.