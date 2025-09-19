Bagnolo Piemonte: concerto “Sfide” per gli ospiti alla Casa di riposo Domenico Bertone

Un pomeriggio di musica, amicizia e convivialità attende gli ospiti della Casa di riposo Ipab “Domenico Bertone” di Bagnolo Piemonte.

Domani, sabato 20 settembre, alle 16, il cortile della residenza per anziani diventerà palcoscenico del concerto “Sfide”, eseguito dall’Unione Musicale di Inverso Pinasca, in arrivo dalla Val Chisone sotto la direzione del maestro Riccardo Chiriotto.

L’evento, aperto a tutti e a sostegno delle attività della casa di riposo, si sviluppa attorno al tema della sfida: superare limiti, affrontare ostacoli, vincere ciò che sembra impossibile. Il pubblico potrà ascoltare celebri brani di John Williams, Vangelis, Bill Conti e altri autori che hanno segnato la storia della musica.

A sottolineare il valore profondo dell’iniziativa sono le parole del commissario straordinario dell’ente, Francesco Giovanni Seri: “Non sarà soltanto un momento di festa dedicato ai nonni, ma è un potente simbolo di resistenza, speranza e memoria. Un evento che va oltre la musica, parlando direttamente al senso profondo della nostra comunità. ‘Sfide’ è un titolo che calza come un abito cucito su misura alla storia recente di questa storica istituzione. Tre anni di difficoltà, di incertezze, di lotte silenziose ma tenaci per non far spegnere un presidio di umanità e cura. Un luogo che, per decenni, ha accolto, protetto, ascoltato. Un faro per gli anziani, ma anche uno specchio per noi tutti: perché ciò che facciamo per loro, oggi, dice chi siamo come società”.

Seri ha poi ricordato le difficoltà affrontate dall’Ipab negli ultimi anni: “In questi tre anni l’Ipab Domenico Bertone ha affrontato tempeste che avrebbero potuto farla crollare. E invece è ancora qui. Non intatta, ma viva. Non senza ferite, ma con la forza di chi ha ancora qualcosa da dire, da dare, da custodire”.

Il concerto per la Festa dei Nonni diventa quindi molto più di un’esibizione: è una dichiarazione di intenti, un gesto d’amore collettivo. La musica, con la sua capacità di unire, emozionare e guarire, sarà il linguaggio per dire grazie a chi ci ha preceduti, ma anche per chiedere al territorio, alle istituzioni e ai cittadini di non voltarsi dall’altra parte.

“Salvare l’Ipab Domenico Bertone – aggiunge Seri – non è solo un dovere morale. È una scelta di civiltà. Significa affermare che nessuno deve essere lasciato indietro, che la vecchiaia non è un peso ma una stagione della vita che merita rispetto, cura, dignità. Le sfide non sono ancora finite. Ma eventi come questo ci ricordano che affrontarle insieme è possibile. E che la bellezza, la memoria e la solidarietà sono gli strumenti più potenti per costruire il futuro. Un futuro in cui l’Ipab non sia solo un ricordo da celebrare, ma una realtà viva da proteggere. Perché ogni nota suonata al concerto parlerà anche per chi non ha più voce. E ogni applauso sarà una promessa: non smetteremo di lottare”.