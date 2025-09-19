Domani, sabato 20 settembre, e domenica a Cuneo il festival Modulazioni chiude l'edizione 2025 con appuntamenti per tutte le età

Prosegue nel week-end a Cuneo il programma finale della quarta edizione di “Modulazioni - Vertigo”, il festival di musica antica che unisce tradizione e innovazione, prodotto da Maestro Società Cooperativa di Cuneo e organizzato da Noau officina culturale.
Sabato 20 settembre dalle 10 alle 16.30 il Vescovado nuovo (via A.Rossi, 28) ospita il convegno “Ad maiorem dei gloriam: gesuiti tra musica e arte”, una giornata di incontro dedicata al dialogo attraverso l’opera dei gesuiti nella storia, nell’arte e nella musica. Interventi, testimonianze e momenti musicali accompagneranno i partecipanti in un percorso che terminerà con un concerto serale nella suggestiva cornice della chiesa di San Sebastiano. Parteciperanno: Francesco Failla (direttore biblioteca diocesana di Caltagirone), il prof. Giovanni Demaria (autore del volume Quattro gesuiti cuneesi nella Cina di Kangxi), Walter Canavesio (già funzionario del Ministero della Cultura), Andrea Pozzo, Laura Marino (direttrice Mab Diocesi Cuneo-Fossano), don Gian Michele Gazzola (referente diocesano Mab), Gabriele Giacomelli (diocesi di Prato), Domenico Zipoli, don Ezio Mandrile (istituto diocesano di musica sacra di Cuneo-Fossano), Maximiliano Baños (Voz latina) e Alessandro Baudino (direttore artistico festival Modulazioni). Ingresso libero.
Domenica 21 settembre è in programma un doppio appuntamento per grandi e piccoli. Alle 17, presso il Rondò dei Talenti (Via L.Gallo, 1), avrà luogo “Vértigo Biberon - La Spagna a tempo di musica”, ultimo spettacolo di “Modulazioni kids”, la rassegna di concerti/atelier per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Danze frenetiche e ritmi concitati saranno intervallati da melodie famose che ricordano i caldi tramonti in riva al mare, dove la musica trasporterà i bimbi e i genitori in una storia affascinante ricca di colori e divertimento. Ingresso adulto+bambino a 8 euro sul portale www.ticket.it.
Alle 18 infine, il complesso monumentale di San Francesco (via S.Maria, 10) ospiterà l’ultimo appuntamento dell’edizione 2025 del Festival con il concerto “Rondò elettrico”, un percorso musicale fra generazioni e mondi musicali. Alessandro e Domenico Scarlatti, padre e figlio, autori contemporanei, dialogheranno attraverso le loro composizioni, parole immaginate e soprattutto mondi sonori lontani: una scena in cui barocco e musica elettronica sanno intersecarsi, giustapporsi e armonizzarsi, per un incontro che Alessandro e Domenico non ebbero mai. Nel corso della serata il Teatro d’Ombre di Controluce accompagnerà e disegnerà personaggi e dialoghi. Ingresso libero.
Per maggiori informazioni e per approfondire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.modulazioni.net, le pagine FB (www.facebook.com/modulazioni.net) e IG (www.instagram.com/modulazioni) o scrivere a info@modulazioni.net. Il festival si svolge con il sostegno di Comune di Cuneo, Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e Fondazione CRC e in collaborazione con Conservatorio G.F. Ghedini Cuneo, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, Museo Diocesano Cuneo San Sebastiano, Rondò dei Talenti, Mets (Musica Elettronica & Tecnici del Suono) Cuneo.