 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 19 settembre 2025, 14:12

"Insieme per stare bene", sei incontri gratuiti dell'Asl CN1 a Farigliano

Dal primo ottobre in Biblioteca Civica seminari settimanali per la gestione delle malattie croniche con il programma dell'Università di Stanford

Farigliano, immagine di repertorio

Farigliano, immagine di repertorio

L'ASL CN1, nell’ambito del Piano Locale Cronicità organizza a Farigliano alcuni seminari condotti da infermieri formati con un programma proveniente dall'Università di Stanford volti a promuovere il benessere e guadagnare salute.

Il programma prevede sei incontri della durata di due ore e mezza alla settimana completamente gratuiti. Le sessioni sono molto interattive e partecipative.

Il programma è stato sviluppato per persone con problemi di salute cronici e loro familiari. Gli argomenti includono: gestire le nostre situazioni di malattia, stabilire obiettivi realizzabili, cercare soluzioni ai problemi, cercare supporto e collaborazione da altri, superare i disagi in maniera pratica, gestire i sintomi e lo stress, lavorare in collaborazione con i professionisti sanitari, mangiare in modo sano, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci.

I partecipanti apprenderanno a gestire le proprie cure, affrontare il dolore e le situazioni di stanchezza, far fronte a sentimenti di tristezza, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.

In tutti i casi l’iscrizione, gratuita, è obbligatoria (massimo 20 iscritti) e si richiede, salvo imprevisti, di partecipare a tutti gli incontri.

Calendario Seminari:

FARIGLIANO: Biblioteca Civica “Nicola e Beppe Milano – piazza San Giovanni 12 bis

Date incontri: mercoledì 1-8-15-22-29 ottobre dalle 14 alle 16

Per informazioni e iscrizioni: 3356513907

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium