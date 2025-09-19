Manca poco all'edizione numero 40 della “Strafossan”, in programma domenica 12 ottobre

Manca poco all'edizione numero 40 della “Strafossan”, la nota corsa-camminata solidale della Città, in programma domenica 12 ottobre.

L’evento sportivo è curato dal comitato organizzatore presieduto Elena Parola, in collaborazione con il Comune, l’Atletica Fossano e i molti sponsor-partner aderenti.

Tante le prime figure che si sono avvicendate negli anni con nomi come Andrea Cesare, Gian Franco Anselmo e Claudio Grosso. E numerose sono state le emozioni vissute nel passato e quelle prossime che sicuramente si proveranno, che verranno presentate in anteprima con il programma della manifestazione.

La Strafossan 2025 sarà presentata ufficialmente nell'ex chiesa Santa Maria del Salice venerdì 26 settembre, alle 18.