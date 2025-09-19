Mondovì, pesante degrado nell’area area verde via San Bernardo: “Il Comune interverrà?”

È datata 17 maggio 2024 l'interrogazione con la quale i consiglieri Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia segnalavano danneggiamenti e necessità di intervento nell'area verde di via San Bernardo, all'altezza dei civici 36-38.

"L’area, con quattro panchine e tavolo da pic nic in legno, versava allora in cattivo stato di manutenzione ed è in una parte del quartiere con alta densità abitativa e alta frequentazione anche pedonale di cittadini, specie giovani e giovani famiglie - dicono i consiglieri del centrosinistra -. L’assessore Campora, in sede di consiglio comunale il 31 maggio dello scorso anno, aveva risposto che l’area è di pertinenza dell’ Agenzia Territoriale per la Casa, e che avrebbe sollecitato presso tale Ente la sua manutenzione.

Dalla data dell’interrogazione è trascorso più di un anno, e l’area verde non reca tracce di manutenzione; anzi le panchine sono in uno stato di degrado ancora maggiore".

Così i consiglieri hanno presentato una nuova interrogazione per chiedere se "l’Amministrazione abbia avviato con l’Ente una interlocuzione come promesso più di un anno fa, e con quali esiti e se in assenza di risposte soddisfacenti non ritenga di intervenire con proprie risorse, considerato che l’area verde è di fruizione pubblica ed insiste lungo una strada comunale di un quartiere popolare, e che attualmente è in stato di pesante degrado".