Il Centro Giovani Genola, inaugurato ieri e “La Finestra sul Castello” aprono le loro porte alla collettività [FOTO e VIDEO]

Dopo il progetto “Spazio Giovani”, a Genola si sviluppa e si materializza anche quello relativo alla “Finestra sul castello”, che porta il nome della sede di via Cussino, ma che è anche il contenitore di idee, progetti e attività rivolti alle fasce scolari, ai genitori e agli adulti, coinvolgendo nel frattempo insegnanti, bambini, ragazzi e associazioni locali.

L’occasione di ieri pomeriggio ha dato anche spazio all’inaugurazione ufficiale degli spazi adiacenti del Centro del Gruppo Giovani di Genola, il “GGG”, festeggiato con il taglio del nastro in presenza del sindaco Flavio Gastaldi, la sua Amministrazione e Mauro Bernardi, consigliere di amministrazione della Fondazione CRC (Cassa di Risparmio di Cuneo), realtà finanziatrice del progetto “Spazio Giovani”.

“Un bellissimo momento per tutta la comunità, abbiamo messo un tassello per quello che è il nostro nuovo progetto della “Finestra sul castello”, uno spazio che esiste già da vent’anni, ma che man mano ha trovato la sua conformazione e la sua destinazione. –illustra il sindaco Flavio Gastaldi - Adesso è diventato un centro aggregativo per i ragazzi. Già da qualche anno vi si svolge qualche attività, che siamo andati a consolidare con il progetto “Spazio Giovani”, finanziato dalla Fondazione CRC e che ci ha permesso di ‘mettere in rete’ tutte le associazioni e i gruppi di volontariato che agiscono su Genola con le scuole, la Cooperativa Caracol e l’Amministrazione.

Siamo poi andati avanti su quelle che sono le politiche giovanili, puntando appunto sui giovani e cercando di prevenire quello che potrebbe essere il disagio giovanile. Ci sono tante attività che sono state fatte, ognuna pensata per una piccola fascia d’età, a partire dall’infanzia, passando per la primaria e la secondaria, poi c’è la fascia 14-17 anni, quella più ‘attenzionata’ sulla quale volevamo puntare. Infine il progetto delle famiglie, mettendo ad esempio le “Mani in pasta”, come recita il nostro progetto, sulla realizzazione delle tipiche Quaquare, visto che qui a Genola sono il prodotto tipico. Si vuole mettere quindi insieme genitori e figli, con la scusa di preparare il nostro biscotto da gustare poi a casa e passare dei momenti insieme, uscendo dalle frenesie della settimana.

Partiamo già da un vivaio già forte, con i nostri giovani già integrati con le associazioni locali e ora cerchiamo il meglio di questi progetti con il Comune capofila e tutte le realtà a confronto intorno a un tavolo”.

“Il progetto è attivo da un anno, frutto di una serie di collaborazioni, mettendosi in discussione e in gioco. – commenta invece l’educatrice professionale responsabile Laura Fasciani - Per questo ringrazio in primis il Comune, ma anche indistintamente tutto il partnerariato, portando la propria esperienza sul territorio e la propria voglia di fare.

Siamo partiti con dei laboratori e delle aperture legati allo Spazio Giovani, con 5-6 ragazzi, fino ad arrivare alla formazione animatori, con più di 30 ragazzi, con voglia di discutere e condividere. Dai nostri primi progetti, ne partiranno altri nuovi, come il Masterchef Family e tutti quelli in collaborazione con la scuola. Il legame con il Comune non nasce con questo progetto, ma già in precedenza e in continuità con il progetto GGG, che vede il Comune e la Cooperativa Caracol, impegnati nella costruzione di laboratori e spazi in cui i giovani possano incontrarsi ed essere ascoltati. È fantastico, perché questo nuovo progetto permette di potenziare e continuare il lavoro svolto sul territorio”.

Sotto una panoramica di corsi che i vari giovani, insegnanti e associazioni hanno tenuto in questo periodo:

Corso di pronto soccorso, dai 15 ai 25 anni

“Essenza di te”, un corso di trucco affrontato dalle giovani insieme alle proprie mamme

Compiti e divertimento

“Essere animatori”, con il genolese Simone Montalbano che ha formato i nuovi prossimi animatori

“Mani in pasta” (fascia 25-40 anni): corso di cucina e preparazione piatti semplici

“Le domeniche al centro ricreativo”, in compagnia di Bartolo

Novità con i prossimi progetti in partenza de “La Finestra sul Castello”:

“MasterChef family”: Serata a 4 mani, con protagonisti genitori e figli che impasteranno al Palaquaquara le più svariate ricette

Sarà anche “un sostentamento al corpo e all'animo”, accompagnato da playlist musicali, scelte dalle 11 famiglie partecipanti. Il corso partirà da mercoledì 24 settembre.

“Vorrei dirti... Libri e alibi illustrati con strumenti educativi e relazionali”, letture e dialoghi per le classi seconda, terza e quarta della scuola primaria “Lidia Rolfi”. Letture animate legate al potere della parola, che si terranno da settembre a luglio.

“Good vibes”: diamo spazio a creatività