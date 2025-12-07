Incendio in via Vittorio Alfieri a Dronero: la palazzina ora è posta sotto sequestro

Una tragedia nella tragedia quella avvenuta nelle prime ore di questa mattina, domenica 7 dicembre, in una palazzina in via Vittorio Alfieri a Dronero. Prima un incendio con fuga di gas e poi il ritrovamento del corpo senza vita dell’impresario edile Adriano Pasero.





Alle 7:20 è scattata la telefonata ai soccorsi, alla quale è seguito l’immediato intervento dei Vigili del fuoco di Cuneo con autopompa serbatoio, autobotte ed autoscala, insieme alla squadra volontari Vigili del fuoco di Dronero con un’altra APS. Sul luogo anche i Carabinieri della locale stazione e l’ambulanza di Dronero.



Il palazzo è stato ora posto sotto sequestro e sono in corso le indagini per risalire alle cause che hanno comportato il tragico evento. In questo scenario, oltre ad un altro condomino trasportato in ospedale a Cuneo in codice giallo per intossicazione da monossido, si configura l'urgenza di trovare una sistemazione per gli altri abitanti della palazzina, tra cui una coppia con quattro figli in attesa del quinto.

intanto, la salma di Adriano Pasero è stata trasportata presso il cimitero monumentale di Cuneo.