Valgrana, concluse le ricerche di un uomo di 75 anni: ritrovato senza vita

Tragico epilogo quello delle ricerche, scattate questo pomeriggio, a Valgrana di un uomo di 75 anni che era uscito in tarda mattinata in sella alla sua bici elettrica, accompagnato dal suo cane, senza poi fare ritorno a casa. La moglie, constatato il mancato rientro, aveva dato l’allarme attivando l’intervento dei carabinieri, ai quali si sono aggiunti i vigili del fuoco per verificare i luoghi abitualmente frequentati dall’uomo. L’anziano era inoltre irraggiungibile poiché privo di telefono cellulare.

Le operazioni hanno coinvolto una squadra dei vigili del fuoco di Dronero in appoggio ai carabinieri di Caraglio. In fase preliminare era stata definita una strategia di controllo capillare di poderi e siti della zona, con l’aiuto dei familiari, presenti sul posto per fornire indicazioni utili e partecipare ai sopralluoghi.

Poi, in serata, il triste ritrovamento senza vita, in un campo tra le frazioni San Matteo e Tetto Chiappello di Valgrana.