"Musica dove non c'è": parte a Cuneo il progetto inclusivo e gratuito per ragazzi

Partirà dall'11 marzo presso il centro di aggregazione giovanile "La pulce d'acqua" il progetto "Musica dove non c'è" gestito da Insieme Musica in collaborazione con il Comune di Cuneo, la cooperativa Emmanuele, la cooperativa Momo, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e con il contributo della Fondazione CRC.

Fare musica rappresenta una fondamentale occasione di crescita per bambini e ragazzi verso la società di domani, perché contribuisce a uno sviluppo armonioso stimolando emozioni positive e insegnando i valori dell'ascolto e della partecipazione.

Le carenze dell'istruzione musicale scolastica e la frammentazione della comunità, soprattutto nelle situazioni più disagiate e di povertà culturale, impediscono a tantissimi giovani di cogliere tale opportunità. Per questo il progetto si impegna a portare la musica dove non c'è, in modo inclusivo, attraverso l'educazione musicale collettiva e individuale.

Il progetto mira ad organizzare un sistema didattico musicale e sociale attraverso l'insegnamento e la pratica musicale con il violino e la voce per una durata di tre anni.

I destinatari sono ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni con lezioni gratuite, sia individuali che collettive. Le lezioni si terranno il mercoledì dalle 14.30 alle 15.30 per il violino e dalle 15 alle 16 per il canto, nei locali del centro di aggregazione giovanile La Pulce d'Acqua, in via Manfredi di Luserna, 10 a Cuneo. Verrà fornito gratuitamente il violino a tutti i partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Insieme Musica al 347 2708325 oppure La Pulce d'Acqua al 327 9274955.