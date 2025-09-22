6 x sempre 2025: una sfida estrema tra sport, festa e solidarietà a Cuneo

Con un perfetto equilibrio tra sport estremo, partecipazione e solidarietà, si è conclusa con entusiasmo la sesta edizione della 6 X Sempre, l’evento podistico più originale e impegnativo del territorio cuneese. La competizione si è svolta tra sabato 20 e domenica 21 settembre all’interno del suggestivo Parco Fluviale Gesso e Stura, attirando 34 atleti pronti a mettersi alla prova in una gara di resistenza unica, dove strategia, determinazione e gestione dello sforzo si sono rivelati decisivi.

Dopo lo start annunciato dalla sindaca Patrizia Manassero a dominare la gara sono stati Giuliano Zaccaria e Gianluca Coniglio, entrambi capaci di completare ben 22 giri, per un totale di 132 chilometri, aggiudicandosi così la vittoria ex aequo. Nella classifica femminile, il trionfo è andato ad Antea Pellegrino, che con 13 giri (78 km) ha conquistato anche un prestigioso sesto posto assoluto.

Zaccaria e Pellegrino, atleti di altissimo livello e coppia anche nella vita, si confermano protagonisti assoluti della manifestazione, dopo aver già vinto l’edizione 2024. A completare il podio maschile è stato Davide Tallone, autore di una prova solida e regolare. Tra le donne, ottime prestazioni anche per Michela Aimo, seconda classificata, e Stefania Simonelli, giunta terza: entrambe hanno saputo distinguersi per costanza e determinazione.

Accanto alla dimensione sportiva, la 6 X Sempre 2025 ha saputo offrire anche momenti di grande socialità e condivisione, grazie alla riuscitissima festa SoFood SoParty, che ha accompagnato l’intera manifestazione con una ricca serie di eventi per tutte le età.

Durante la giornata, il SoFood SoParty ha proposto attività sportive e ricreative che hanno coinvolto famiglie, spettatori e curiosi, grazie a tornei di padel, beach volley, sessioni di fitwalking, pilates workout e altre attività dedicate al benessere. La sera, il NUoVO si è trasformato in una festa sotto le stelle, animata da musica, convivialità e birra artigianale, in un’atmosfera coinvolgente che ha saputo unire sportivi e pubblico in un’unica grande comunità.

Il SoFood SoParty è stato anche l’occasione per festeggiare l’anniversario dell’azienda SoFood, partner storico dell’iniziativa, che ha scelto ancora una volta di legare il proprio nome a un evento che incarna appieno valori sportivi, umani e territoriali.

L’edizione 2025 ha potuto contare sul sostegno di sponsor che credono profondamente nel progetto. Il Podio Sport, partner tecnico dell’iniziativa, ha contribuito attivamente al successo organizzativo, mentre Il NUoVO, come ogni anno, ha garantito la propria ospitalità e il suo prezioso supporto. Importante anche la presenza di Birra Doreca, sponsor tecnico della gara. Hanno inoltre dato il loro contributo Tubitecnica Srl e Reale Mutua, realtà che da tempo condividono e promuovono i valori alla base della manifestazione.

Anche quest’anno la 6 X Sempre ha voluto lasciare un segno concreto nel sociale: parte del ricavato è stato devoluto all’associazione “La Cura nello Sguardo”, impegnata nel supporto e nell’assistenza ai pazienti in cure palliative. Un gesto che ribadisce il forte legame tra sport, comunità e solidarietà.

La 6 X Sempre si conferma un appuntamento irrinunciabile per chi ama la corsa, la sfida personale e lo spirito di appartenenza.

L’attesa è già rivolta alla prossima edizione: nuove emozioni, nuovi protagonisti, stessi valori.

Per maggiori informazioni consultare: https://www.seipersempre.run/albo-doro