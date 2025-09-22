Un mondo di Lego: Mattoncino Store inaugura il nuovo negozio a Mondovì

Mondovì, CN - Mattoncino Store, punto di riferimento per gli appassionati di LEGO, si prepara a una nuova entusiasmante avventura. Il negozio Lego, da anni presente in Via G. B. Beccaria 4/C, cambia casa per trasferirsi in una sede più ampia e moderna in Via Beccaria 1/B. L’apertura ufficiale del nuovo negozio a partire da sabato 27 settembre rappresenta un importante passo avanti per Mattoncino Store, che grazie ad un’area espositiva potenziata potrà offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente per tutti gli amanti dei celebri mattoncini.

Rivenditore autorizzato Lego, Mattoncino Store è ormai da anni una destinazione imperdibile per appassionati e collezionisti LEGO di tutta la provincia Granda, con una vasta gamma di set disponibili che spaziano dai più recenti alle edizioni fuori produzione ed esclusivi.

L'inaugurazione della nuova sede rappresenta un importante traguardo che segna una fase di potenziamento strategico per il Mattoncino Store, che si pone l’obiettivo di confermarsi come punto di riferimento per tutti coloro che amano l'universo LEGO.

"Siamo entusiasti di inaugurare il nuovo spazio di Via G. B. Beccaria 1/B" ci racconta Gabriele, responsabile del Mattoncino Store. "Questo trasferimento non è soltanto un cambio di negozio, ma rappresenta una vera e propria evoluzione della nostra attività. Vogliamo continuare ad essere un punto di incontro per la comunità LEGO sul territorio per condividere questa passione con tutti, dalle famiglie con bambini ai collezionisti più esperti. L’area espositiva più grande permetterà di esplorare l’eccezionale mondo dei Lego come mai prima d’ora."

Nel nuovo Mattoncino Store i visitatori potranno immergersi in un mondo di costruzioni, creatività e collezioni uniche.

Oltre al vasto catalogo (con oltre 700 set Lego disponibili), il vero punto di forza del negozio è la selezione di set da collezione, pezzi rari e vintage: autentici tesori capaci di emozionare gli appassionati e di far rivivere a tutti la magia dei set iconici che hanno fatto la storia dei mattoncini più famosi del mondo. Tra gli esempi più spettacolari non si può non citare il Colosseo, capolavoro da oltre 9000 pezzi esposto in tutta la sua maestosità.

Mattoncino Store invita tutti a scoprire il suo nuovo negozio all'inaugurazione che si terrà sabato 27 settembre, per lasciarsi sorprendere dalla varietà e dalla magia del mondo LEGO e - perché no - trovare qualche pezzo pregiato da aggiungere alla propria collezione.

Per informazioni, contattateci via e-mail: info@mattoncinostore.it o visitate il nostro sito ufficiale: https://mattoncinostore.it/























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.

