A Mondovì torna "Cammina e pedala per la pace", con la seconda edizione

Le "Donne in cammino per la Pace di Mondovì" propongono, per il 5 ottobre 2025, la seconda edizione della manifestazione "Cammina e pedale per la Pace".

L'evento è sostenuto dall'A.N.P.I. monregalese, dall'associazione partigiana Ignazio Vian di Cuneo, dal Caffè Sociale, da Mondoqui e ha il patrocinio del Comune di Mondovì.

Organizzazione:

ore 8.45 Ritrovo in Piazza Franco Centro

ore 9.00 Partenza

ore 9/11.30 Giro dei cippi partigiani a piedi (circa 4 km), o in bicicletta (circa 18 km) accompagnato da storie di nuove Resistenze

ore 11.30 Piazza Martiri della Libertà con interventi di Lorella Gallo (Donne in cammino), Stefano Casarino (presidente A.N.P.I.),

Claudia Pinelli (figlia di un ferroviere anarchico)

ore 12.30 Pastasciutta al Caffè Sociale (prenotare entro le 12 di venerdì 3 ottobre, ai numeri 375 8178138 - 346 0590336)